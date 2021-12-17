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Підсанкційний Медведчук пояснив, за які гроші ремонтує свій маєток у Пущі-Водиці

П'ятниця, 17 грудня 2021, 15:36
Підсанкційний Медведчук пояснив, за які гроші ремонтує свій маєток у Пущі-Водиці
ФОТО: GETTY IMAGES

Народний депутат від "ОПЗЖ" та кум президента Росії Віктор Медведчук заявив, що ремонтує свій маєток у Пущі-Водиці під час дії санкцій щодо нього та його дружини Оксани Марченко за готівкові кошти.

Джерело: Медведчук у коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Ви відкрийте декларацію і подивіться, скільки в мене є коштів готівкою, задекларованих у відповідності з діючим законодавством. І тоді зрозумієте, за який рахунок я ремонтую будинок, який належить мені на праві власності. Безумовно, за готівку. У вас зразу знімуться всі питання. Відкриваєте (декларацію – ред.), дивитесь – і питань у вас не буде. Все нормально. У відповідності з законом".

Деталі: Відзначається, що Медведчук за законом мав би мав би у 10-денний термін подати декларацію про суттєві зміни майнового стану, якщо сума його готівкових витрат більша за 113 тисяч гривень.

Проте на сайті НАЗК відсутня декларація Медведчука про зміни майнового стану.

Що було раніше: У листопаді журналісти "Схем" опублікували розслідування щодо Медведчука. Зокрема, про те, що підсанкційний нардеп продовжував капітальну реконструкцію свого маєтку в Пущі-Водиці.

Згідно з документами, котрі отримали журналісти, у маєтку Медведчука є приміщення відведені, зокрема, під шубосховище, сервізну, склади картин та суконь, секретну кімнату, церкву тощо.

Маєток складається з чотирьох поверхів (один цокольний), має два ліфти – службовий та для мешканців, а також більше сотні приміщень різного призначення.

Передісторія:

  • Нардепу від партії "Опозиційна платформа – За життя" й куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку висунуто дві підозри: у державній зраді Україні, пов'язаній із видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з окупантами Криму, та у держзраді, пов'язаній із домовленостями про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу (ОРДЛО).  
  • 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала Медведчуку підозру у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Правоохоронці підозрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також у 2020 році Медведчук передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.
  • 8 жовтня Медведчуку оголосили нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації шляхом організації поставок вугілля з ОРДЛО на підконтрольну Києву територію України.
  • 19 лютого Рада національної безпеки й оборони України включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список. Причиною називають фінансування тероризму.

Українська правда

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Теми: Медведчукгрошідекларації
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