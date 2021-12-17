Підсанкційний Медведчук пояснив, за які гроші ремонтує свій маєток у Пущі-Водиці

Народний депутат від "ОПЗЖ" та кум президента Росії Віктор Медведчук заявив, що ремонтує свій маєток у Пущі-Водиці під час дії санкцій щодо нього та його дружини Оксани Марченко за готівкові кошти.

Джерело: Медведчук у коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Ви відкрийте декларацію і подивіться, скільки в мене є коштів готівкою, задекларованих у відповідності з діючим законодавством. І тоді зрозумієте, за який рахунок я ремонтую будинок, який належить мені на праві власності. Безумовно, за готівку. У вас зразу знімуться всі питання. Відкриваєте (декларацію – ред.), дивитесь – і питань у вас не буде. Все нормально. У відповідності з законом".

Деталі: Відзначається, що Медведчук за законом мав би мав би у 10-денний термін подати декларацію про суттєві зміни майнового стану, якщо сума його готівкових витрат більша за 113 тисяч гривень.

Проте на сайті НАЗК відсутня декларація Медведчука про зміни майнового стану.

Що було раніше: У листопаді журналісти "Схем" опублікували розслідування щодо Медведчука. Зокрема, про те, що підсанкційний нардеп продовжував капітальну реконструкцію свого маєтку в Пущі-Водиці.

Згідно з документами, котрі отримали журналісти, у маєтку Медведчука є приміщення відведені, зокрема, під шубосховище, сервізну, склади картин та суконь, секретну кімнату, церкву тощо.

Маєток складається з чотирьох поверхів (один цокольний), має два ліфти – службовий та для мешканців, а також більше сотні приміщень різного призначення.

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