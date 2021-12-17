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Подсанкционный Медведчук объяснил, за какие деньги ремонтирует свое имение в Пуще-Водице

Пятница, 17 декабря 2021, 16:36
ФОТО: GETTY IMAGES

Народный депутат от "ОПЗЖ" и кум президента России Виктор Медведчук заявил, что ремонтирует свое имение в Пуще-Водице во время действия санкций в отношении него и его супруги Оксаны Марченко за наличные средства.

Источник: Медведчук в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь: "Вы откройте декларацию и посмотрите, сколько у меня есть средств наличными, задекларированных в соответствии с действующим законодательством. И тогда поймете, за какой счет я ремонтирую дом, принадлежащий мне на праве собственности. Безусловно, за наличные деньги. У вас сразу снимутся все вопросы. Открываете (декларацию – ред.), смотрите – и вопросов у вас не будет. Все нормально. В соответствии с законом".

Детали: Отмечается, что Медведчук по закону должен был бы в 10-дневный срок подать декларацию о существенных изменениях имущественного положения, если сумма его наличных расходов больше 113 тысяч гривен.

Однако на сайте НАПК отсутствует декларация Медведчука об изменениях имущественного положения.

Что было раньше: В ноябре журналисты "Схем" опубликовали расследование относительно Медведчука. В частности, о том, что подсанкционный нардеп продолжал капитальную реконструкцию своего имения в Пуще-Водице.

Согласно документам, полученным журналистами, в имении Медведчука есть помещения отведенные, в частности, под шубохранилище, сервизную, склады картин и платьев, секретную комнату, церковь и т.д.

Имение состоит из четырех этажей (один цокольный), имеет два лифта – служебный и для жильцов, а также более сотни помещений разного назначения.

Предыстория: 

  • Нардепу от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и куму Владимира Путина Виктору Медведчуку выдвинуты два подозрения: в государственной измене Украине, связанной с добычей нефти и газа в Черном море в сговоре с оккупантами Крыма, и в госизмене, связанной с договоренностями о поставках угля с оккупированных территорий Донбасса (ОРДЛО).
  • 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Медведчуку подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.
  • 8 октября Медведчуку объявили ​​новое подозрение – о государственной измене и содействии деятельности террористической организации путем организации поставок угля из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию Украины.
  • 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список. Причиной назвали финансирование терроризма.

Украинская правда
Темы: Медведчукденьгидекларации
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