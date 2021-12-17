Подсанкционный Медведчук объяснил, за какие деньги ремонтирует свое имение в Пуще-Водице

Народный депутат от "ОПЗЖ" и кум президента России Виктор Медведчук заявил, что ремонтирует свое имение в Пуще-Водице во время действия санкций в отношении него и его супруги Оксаны Марченко за наличные средства.

Источник: Медведчук в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь: "Вы откройте декларацию и посмотрите, сколько у меня есть средств наличными, задекларированных в соответствии с действующим законодательством. И тогда поймете, за какой счет я ремонтирую дом, принадлежащий мне на праве собственности. Безусловно, за наличные деньги. У вас сразу снимутся все вопросы. Открываете (декларацию – ред.), смотрите – и вопросов у вас не будет. Все нормально. В соответствии с законом".

Детали: Отмечается, что Медведчук по закону должен был бы в 10-дневный срок подать декларацию о существенных изменениях имущественного положения, если сумма его наличных расходов больше 113 тысяч гривен.

Однако на сайте НАПК отсутствует декларация Медведчука об изменениях имущественного положения.

Что было раньше: В ноябре журналисты "Схем" опубликовали расследование относительно Медведчука. В частности, о том, что подсанкционный нардеп продолжал капитальную реконструкцию своего имения в Пуще-Водице.

Согласно документам, полученным журналистами, в имении Медведчука есть помещения отведенные, в частности, под шубохранилище, сервизную, склады картин и платьев, секретную комнату, церковь и т.д.

Имение состоит из четырех этажей (один цокольный), имеет два лифта – служебный и для жильцов, а также более сотни помещений разного назначения.

Предыстория: