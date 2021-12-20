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В Україні "антирекорд" з вакцинації – Радуцький

Понеділок, 20 грудня 2021, 14:07
В Україні антирекорд з вакцинації – Радуцький
Фото: Getty Images

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявляє, що в Україні зменшився показник щоденної вакцинації населення проти коронавірусу.

Джерело: facebook-сторінка Радуцького

Пряма мова: "Антирекорд з кількості щеплень за минулий тиждень – вакциновано лише 784 тис українців. За вчора – 36 тис осіб.

Для порівняння: у листопаді вдалось вийти на 1,6 млн щеплень за тиждень та понад 300 тис на добу.

Є декілька об’єктивних факторів, чому українці стали менше робити щеплення від COVID-19. Частина людей, швидше за все, вирішили перенести вакцинацію на період "після свят". Міф про те, що після вакцинації декілька днів або навіть тижнів "доведеться похворіти", на диво дуже стійкий. Хоча абсолютна більшість людей, не лише молодих, але й похилого віку, практично не мають помітних побічних ефектів після щеплення".

Деталі: Народний депутат зазначив, що наразі в Україні вакцинували менше 50% дорослого населення. За його даними, серед групи людей віком старше 60 років особливо низький показник щеплень. Отримали щеплення однією дозою 37%, другою дозою – 33%.

Радуцький наголосив, що коли в Україні вакцинують обома дозами половину населення, в Міністерстві охорони здоров’я порушать питання про запровадження бустерної дози.

Крім того, Радуцький пропонує розширити перелік професій, на яких вимагатиметься обов’язкове щеплення проти коронавірусу. Таким чином, на його думку, можна збільшити кількість щеплень.

Нагадаємо: Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко казав, що питання про запровадження щеплення бустерною (третьою) дозою розглядатимуть після того, як повністю вакцинують принаймні 50% дорослого населення.

Передісторія

  • Минулої доби 19 грудня в Україні щепили 36 тисяч українців проти COVID-19.
  • Уряд розпочав програму "єПідтримка" з виплати 1000 грн для громадян, які щепилися обома дозами вакцини проти COVID-19. Таким чином, влада сподівається заохотити громадян до вакцинації.
  • 17 грудня МОЗ розширив перелік професій, на яких вимагатимуть наявність щеплення проти коронавірусу. Відтепер працівники медичних установ, органів місцевої влади та комунальних підприємств повинні бути відсторонені від роботи без збереження зарплати, якщо вони не отримають щеплення проти коронавірусу.
  • Водночас, в окремих випадках українські суди поновлюють на роботі відсторонених працівників, як це сталося з учителькою на Львівщині. Жовківський суд поновив її на роботі в школі, попри те, що вона не планує вакцинуватися.
  • 14 грудня головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що близько 110 тисяч українців не прийшли вчасно по другу дозу вакцини, протермінувавши рекомендований інтервал між дозами.

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗохорона здоров'яCovid-2019
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