В Україні "антирекорд" з вакцинації – Радуцький

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявляє, що в Україні зменшився показник щоденної вакцинації населення проти коронавірусу.

Джерело: facebook-сторінка Радуцького

Пряма мова: "Антирекорд з кількості щеплень за минулий тиждень – вакциновано лише 784 тис українців. За вчора – 36 тис осіб.

Для порівняння: у листопаді вдалось вийти на 1,6 млн щеплень за тиждень та понад 300 тис на добу.

Є декілька об’єктивних факторів, чому українці стали менше робити щеплення від COVID-19. Частина людей, швидше за все, вирішили перенести вакцинацію на період "після свят". Міф про те, що після вакцинації декілька днів або навіть тижнів "доведеться похворіти", на диво дуже стійкий. Хоча абсолютна більшість людей, не лише молодих, але й похилого віку, практично не мають помітних побічних ефектів після щеплення".

Деталі: Народний депутат зазначив, що наразі в Україні вакцинували менше 50% дорослого населення. За його даними, серед групи людей віком старше 60 років особливо низький показник щеплень. Отримали щеплення однією дозою 37%, другою дозою – 33%.

Радуцький наголосив, що коли в Україні вакцинують обома дозами половину населення, в Міністерстві охорони здоров’я порушать питання про запровадження бустерної дози.

Крім того, Радуцький пропонує розширити перелік професій, на яких вимагатиметься обов’язкове щеплення проти коронавірусу. Таким чином, на його думку, можна збільшити кількість щеплень.

Нагадаємо: Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко казав, що питання про запровадження щеплення бустерною (третьою) дозою розглядатимуть після того, як повністю вакцинують принаймні 50% дорослого населення.

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