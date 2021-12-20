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В Украине "антирекорд" по вакцинации – Радуцкий

Понедельник, 20 декабря 2021, 15:07
Фото: Getty Images

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявляет, что в Украине снизилися показатель ежедневной вакцинации населения против коронавируса.

Источник: facebook-страница Радуцкого

Прямая речь: "Антирекорд по количеству прививок за прошлую неделю – вакцинировано только 784 тыс. украинцев. За вчера – 36 тыс человек.

Для сравнения: в ноябре удалось выйти на 1,6 млн прививок в неделю и более 300 тыс в сутки.

Есть несколько объективных факторов, почему украинцы стали меньше прививаться от COVID-19. Часть людей, скорее всего, решили перенести вакцинацию на период после праздников. Миф о том, что после вакцинации несколько дней или даже недель "придется поболеть", удивительно очень устойчив. Хотя абсолютное большинство людей, не только молодых, но и преклонных лет, практически не имеют заметных побочных эффектов после прививки".

Детали: Народный депутат отметил, что в Украине вакцинировали менее 50% взрослого населения. По его данным, среди группы людей старше 60 лет особенно низкий показатель прививок. Получили прививку одной дозой 37%, второй дозой – 33%.

Радуцкий подчеркнул, что когда в Украине вакцинируют обеими дозами половину населения, в Министерстве здравоохранения поднимут вопрос о введении бустерной дозы.

Кроме того, Радуцкий предлагает расширить перечень профессий, на которых будут требовать обязательную прививку против коронавируса. Таким образом, по его мнению, можно увеличить количество ежедневных вакцинирований.

Напомним: Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что вопрос о введении прививки бустерной (третьей) дозой будут рассматриваться после того, как полностью вакцинируют как минимум 50% взрослого населения.

Предыстория:

  • За прошедшие сутки 19 декабря в Украине привили 36 тысяч украинцев против COVID-19.
  • Правительство начало программу "єПідтримка" по выплате 1000 грн для граждан, привившихся обеими дозами вакцины против COVID-19. Таким образом, власти надеются привлечь граждан к вакцинации.
  • 17 декабря Минздрав расширил перечень профессий, на которых обязательно наличие прививки против коронавируса. Теперь работники медицинских учреждений, органов местной власти и коммунальных предприятий должны быть отстранены от работы без сохранения зарплаты, если они не получат прививки против коронавируса.
  • В то же время, в отдельных случаях украинские суды возобновляют на работе отстраненных работников, как это произошло с учительницей Львовской области. Жолковский суд возобновил ее на работе в школе, несмотря на то, что она не планирует вакцинироваться.
  • 14 декабря главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что около 110 тысяч украинцев не пришли вовремя за второй дозой вакцины, просрочив рекомендованный интервал между дозами.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусМинздравздравоохранениеCovid-2019
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