Замість допиту в ДБР Порошенко з'явився на відео з-за кордону

Колишній президент Петро Порошенко, якого в цей день чекають у Держбюро розслідувань, дав коротке інтерв'ю своєму телеканалу "Прямий" з Варшави. Відповідне відео він опублікував у Facebook.

Деталі: facebook-сторінка Порошенка

Деталі: П'ятий президент зустрічався з журналістом разом зі своєю дружиною Мариною. Відео він підписав "Брифінг Петра Порошенка для ЗМІ у Варшаві".

В інтерв'ю Порошенко хвалиться результатами свого "робочого візиту" до Польщі і розповідає, що ці дні були "дуже напруженими".

За його словами, він провів низку зустрічей, зокрема з головою комітету закордонних справ Сейму Польщі Мареком Кухчинським, його членами та європарламентарями, де була висунута ініціатива, щоб парламенти кількох країн ініціювали участь України у саміті НАТО в Іспанії в 2022 році і там Україні дали план дій для членства в Альянсі.

Також, каже Порошенко, у нього були зустрічі в Сенаті Польщі, які були теж "дуже успішними". Після цього він взяв участь у "дуже потужному" безпековому форумі, де у Порошенка був спільний виступ з колишнім президентом Польщі Броніславом Комаровським.

За словами експрезидента, за кордоном він дав кілька "дуже важливих" інтерв'ю і планує іще. Поговорити з ним зажадали не лише польські, а й німецькі видання.

Пряма мова: "Це унікальна місія для того, щоб мобілізувати підтримку з боку наших союзників, наших партнерів".

Більше деталей: Порошенко додав, що його візит іще не завершений, але основна його мета вже досягнута.

Жодним словом про допит, на якому його в четвер чекали в ДБР, Порошенко не обмовився.

Що було раніше: Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму. Його викликали на допит на 23 грудня. Порошенко на це заявив, що повернеться в Україну у першій половині січня і тоді поговорять.

23 грудня у Державне бюро розслідувань замість Порошенка прийшли його адвокати Ілля Новіков та Ігор Головань, а також народні депутати від "Європейської солідарності".

Днями президент Володимир Зеленський підписав указ, яким встановлює, що робити офіційні заяви щодо зовнішньої політики України можуть лише президент, прем’єр-міністр та міністр закордонних справ.

Читати також: "Поїхали, …твою мать!" Історія "державної зради" Порошенка

Автори розслідування про плівки Медведчука: Дідько, ми навіть не думали, що там є Порошенко