Вместо допроса в ГБР Порошенко появился на видео из-за границы

Бывший президент Петр Порошенко, которого в этот день ждут в Госбюро расследований, дал короткое интервью своему телеканалу "Прямой" из Варшавы. Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

Детали: facebook-страница Порошенко

Детали: Пятый президент встречался с журналистом вместе со своей женой Мариной. Видео он подписал "Брифинг Петра Порошенко для СМИ в Варшаве".

В интервью Порошенко хвастается результатами своего "рабочего визита" в Польшу и рассказывает, что эти дни были "очень напряженными".

По его словам, он провел ряд встреч, в том числе с главой комитета иностранных дел Сейма Польши Мареком Кухчинским, его членами и европарламентариями, где была выдвинута инициатива, чтобы парламенты нескольких стран инициировали участие Украины в саммите НАТО в Испании в 2022 году и там Украине дали план действий для членства в Альянсе.

Кроме того, говорит Порошенко, у него были встречи в Сенате Польши, которые тоже были "очень успешными". После этого он принял участие в "очень мощном" форуме безопасности, где у Порошенко было совместное выступление с бывшим президентом Польши Брониславом Комаровским.

По словам экс-президента, за границей он дал несколько "очень важных" интервью и планирует еще. Поговорить с ним захотели не только польские, но и немецкие издания.

Прямая речь: "Это уникальная миссия для того, чтобы мобилизовать поддержку наших союзников, наших партнеров".

Больше деталей: Порошенко добавил, что его визит еще не завершен, но основная его цель уже достигнута.

Ни одним словом о допросе, на котором его в четверг ждут в ДБР, Порошенко не обмолвился.

Что было раньше: Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Его вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко на это заявил, что вернется в Украину в первой половине января и тогда поговорят.

23 декабря в Государственное бюро расследований вместо Порошенко пришли его адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань, а также народные депутаты от "Европейской солидарности".

На днях президент Владимир Зеленский подписал указ, который устанавливает, что делать официальные заявления по внешней политике Украины могут только президент, премьер-министр и министр иностранных дел.

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