Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вместо допроса в ГБР Порошенко появился на видео из-за границы

Четверг, 23 декабря 2021, 12:52
Порошенко вместе с женой дает интервью "Прямому", скриншот видео

Бывший президент Петр Порошенко, которого в этот день ждут в Госбюро расследований, дал короткое интервью своему телеканалу "Прямой" из Варшавы. Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

Детали: facebook-страница Порошенко

Детали: Пятый президент встречался с журналистом вместе со своей женой Мариной. Видео он подписал "Брифинг Петра Порошенко для СМИ в Варшаве".

В интервью Порошенко хвастается результатами своего "рабочего визита" в Польшу и рассказывает, что эти дни были "очень напряженными".

По его словам, он провел ряд встреч, в том числе с главой комитета иностранных дел Сейма Польши Мареком Кухчинским, его членами и европарламентариями, где была выдвинута инициатива, чтобы парламенты нескольких стран инициировали участие Украины в саммите НАТО в Испании в 2022 году и там Украине дали план действий для членства в Альянсе.

Кроме того, говорит Порошенко, у него были встречи в Сенате Польши, которые тоже были "очень успешными". После этого он принял участие в "очень мощном" форуме безопасности, где у Порошенко было совместное выступление с бывшим президентом Польши Брониславом Комаровским.

По словам экс-президента, за границей он дал несколько "очень важных" интервью и планирует еще. Поговорить с ним захотели не только польские, но и немецкие издания.

Прямая речь: "Это уникальная миссия для того, чтобы мобилизовать поддержку наших союзников, наших партнеров".

Больше деталей: Порошенко добавил, что его визит еще не завершен, но основная его цель уже достигнута.

Ни одним словом о допросе, на котором его в четверг ждут в ДБР, Порошенко не обмолвился.

Что было раньше: Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Его вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко на это заявил, что вернется в Украину в первой половине января и тогда поговорят.

23 декабря в Государственное бюро расследований вместо Порошенко пришли его адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань, а также народные депутаты от "Европейской солидарности".

На днях президент Владимир Зеленский подписал указ, который устанавливает, что делать официальные заявления по внешней политике Украины могут только президент, премьер-министр и министр иностранных дел.

Читать также: "Поехали, ...твою мать!" История "государственной измены" Порошенко

Авторы расследования о пленках Медведчука: Черт, мы даже не думали, что там есть Порошенко

Евгений Кизилов, УП
Темы: ПорошенкоГБРПольша
powered by lun.ua
Главное сегодня

Атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post

Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов

Все обвинения в адрес России "безосновательны" – "Газпром" о дефиците газа в Западной Европе

В США сенаторы предложили Байдену действенные способы сдерживания Путина

Угроза войны: у Путина говорят, что РФ "первой не нападает"

Путин хочет уничтожить Украину – Данилов

Все новости...
Порошенко
Порошенко знал о поставках угля из ОРДЛО, но участия в этом не принимал – адвокаты
Адвокаты уверены, что против Порошенко постараются применить санкции
Вместо Порошенко в ГБР пришли адвокаты и депутаты
Последние новости
09:55
Столтенберг готов созвать Совет НАТО-Россия впервые за 2,5 года
09:35
Атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post
08:49
карта"Будем мерзнуть" – синоптик предупредила о похолодании
08:20
Ковид: в Украине 2,8 тысячи новых заражений, 138 человек скончались
08:00
Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов
07:38
Талибы распустили Независимую избирательную комиссию Афганистана
07:12
Оккупанты открыли огонь из ПТРК в направлении Травневого
06:32
Украина вернулась на 3-ю позицию в мире по суточной смертности от Covid
05:45
Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ из "соображений безопасности"
04:48
Австрия ограничила количество привитых лиц на празднованиях до 25
Все новости...