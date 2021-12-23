Замість Порошенка у ДБР прийшли адвокати і депутати

У Державне бюро розслідувань, куди на 10:00 викликали п’ятого президента Петра Порошенка, прийшли його адвокати Ілля Новіков та Ігор Головань, а також народні депутати від "Європейської солідарності".

Джерело: відеотрансляція на Facebook-сторінці "Європейської солідарності"

Пряма мова адвоката Новікова: "Та посвідка, яку розрекламували певні джерела в Офісі генпрокурора, на 23 грудня, вона не має юридичної сили. Ніхто не зобов’язував Петра Порошенка з’являтися на допит чи інші слідчі дії.

Ми прийшли, щоб розпочати діалог з нашими… процесуальними… назвемо їх так. Для них – за три дні з часу оприлюднення підозри, ситуація складається не найкращим чином. Вони, як ми вважаємо, розраховували, що у них буде він-він ситуація: або Порошенко з’явиться, і вони влаштовують шоу "Порошенко в кайданах", або Порошено не з’являється – і є шоу "Ах, яка сумна подія, ми втрачаємо віру в людей"".

Деталі: За словами адвокатів, вони прийшли до ДБР, щоб подати низку клопотань.

У ДБР також присутні депутати від "Євросолідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе, Артур Герасимов, Ахтем Чийгоз та інші. Вони заявили, що хочуть подати заяву про злочин.

У повідомленні про кримінальне правопорушення вказується, що за президенства Володимира Зеленського Україна втратила енергетичну незалежність і почала купувати вугілля в країни-агресора.

Що було раніше: Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму. Його викликали на допит на 23 грудня. Порошенко на це заявив, що повернеться в Україну у першій половині січня і тоді поговорять.

Читати також: "Поїхали, …твою мать!" Історія "державної зради" Порошенка

Автори розслідування про плівки Медведчука: Дідько, ми навіть не думали, що там є Порошенко

Передісторія: