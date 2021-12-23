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Замість Порошенка у ДБР прийшли адвокати і депутати

Четвер, 23 грудня 2021, 09:59
Замість Порошенка у ДБР прийшли адвокати і депутати
Скриншот з трансляції eurosolidarity.org

У Державне бюро розслідувань, куди на 10:00 викликали п’ятого президента Петра Порошенка, прийшли його адвокати Ілля Новіков та Ігор Головань, а також народні депутати від "Європейської солідарності".

Джерело: відеотрансляція на Facebook-сторінці "Європейської солідарності

Пряма мова адвоката Новікова: "Та посвідка, яку розрекламували певні джерела в Офісі генпрокурора, на 23 грудня, вона не має юридичної сили. Ніхто не зобов’язував Петра Порошенка з’являтися на допит чи інші слідчі дії.

Ми прийшли, щоб розпочати діалог з нашими… процесуальними… назвемо їх так. Для них – за три дні з часу оприлюднення підозри, ситуація складається не найкращим чином. Вони, як ми вважаємо, розраховували, що у них буде він-він ситуація: або Порошенко з’явиться, і вони влаштовують шоу "Порошенко в кайданах", або Порошено не з’являється – і є шоу "Ах, яка сумна подія, ми втрачаємо віру в людей"".

Деталі: За словами адвокатів, вони прийшли до ДБР, щоб подати низку клопотань.

У ДБР також присутні депутати від "Євросолідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе, Артур Герасимов, Ахтем Чийгоз та інші. Вони заявили, що хочуть подати заяву про злочин.

У повідомленні про кримінальне правопорушення вказується, що за президенства Володимира Зеленського Україна втратила енергетичну незалежність і почала купувати вугілля в країни-агресора.  

Що було раніше: Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму. Його викликали на допит на 23 грудня. Порошенко на це заявив, що повернеться в Україну у першій половині січня і тоді поговорять. 

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Передісторія:

  • Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що Адміністрація президента за часів правління Порошенка "могла грати ключову роль" в організації поставок вугілля з ОРДЛО. Подібну заяву зробив голова Служби безпеки Іван Баканов.
  • 12 листопада в межах цього провадження слідчі ДБР повідомили про підозру ексміністру енергетики Володимиру Демчишину. Після цього його викликали на допит у справі.
  • 8 жовтня про підозру в цій справі повідомили народному депутату Віктору Медведчуку.
  • 24 вересня суд заарештував бізнесмена Сергія Кузяру як підозрюваного у сприянні терористам в постачанні вугілля.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкодержзрадаДБР
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