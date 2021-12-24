Суд дозволив затримати Порошенка, в ОГП хочуть його арешту – джерело

В Офісі генпрокурора підписали клопотання про арешт п'ятого президента Петра Порошенка, а Печерський суд столиці дозволив затримати Порошенка, щоб доставити його в суд для обрання запобіжного заходу.

Джерело: поінформований співрозмовник УП у правоохоронних органах, прессекретар Печерського суду столиці Віталій Чергавий у коментарі "Українській правді", брифінг адвокатів Порошенка

Деталі: Журналістам "Української правди" підтвердили, що в офісі генпрокурора підписали клопотання про арешт Порошенка.

Крім того, джерело підтвердило, що Печерський суд Києва дозволив його затримати, щоб доставити Порошенка в суд та обрати запобіжний захід.

Водночас, спікер суду Чергавий відмовився коментувати інформацію. Також він не зміг підтвердити, чи спростувати, чи було засідання у суді.

За його словами, подібні засідання таємні і проходять у закритому режимі.

Пряма мова Чергавого: "На сьогодні робочий день уже закінчився і я не маю технічної можливості перевірити інформацію про засідання".

Деталі: У пресслужбах СБУ і ДБР "Українській правді" вказали, що не мають інформації про суд та клопотання і порадили звернутись в ОГП.

"Українська правда" звернулася за коментарями до пресслужби Офісу генпрокура, самої генпрокурорки Ірини Венедіктової, її заступника Олексія Симоненка, але ніхто з них не відповів.

Адвокати п'ятого президента Ігор Головань та Ілля Новіков розповіли 24 грудня, що не мають достовірної інформації про обрання Порошенку запобіжного заходу.

За словами Голованя, за законом про подібні дії щодо нардепа мають повідомити голову парламенту протягом доби.

Пряма мова Новікова: "Нам не відомо, чи суд Печерський, чи ще якийсь прийняв якесь рішення щодо арешту Петра Порошенка. Ми орієнтуємося на інформацію в ЗМІ... Достовірно лише знаємо те, що таке рішення не відбувалося в присутності адвокатів Порошенка".

Що було раніше: Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму. Його викликали на допит на 23 грудня. Порошенко на це заявив, що повернеться в Україну у першій половині січня і тоді поговорять.

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