Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справа Галантерника та Ко: заступник Труханова вийшов на волю – ЗМІ

П'ятниця, 24 грудня 2021, 19:38
Справа Галантерника та Ко: заступник Труханова вийшов на волю – ЗМІ
ОЛЕГ БРИНДАК. ФОТО З FACEBOOK

За в.о. віце-мера Одеси Олега Бриндака нарешті внесли 24,9 млн. грн. застави, і він вийшов на волю.

Джерело: "Думська" з посиланням на джерело у муніципалітеті

Деталі: За його словами, чиновник залишив столичний слідчий ізолятор у другій половині дня і зараз прямує до Одеси.

Захист Бриндака сподівається, що апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, яка розгляне скаргу на ухвалу про запобіжний захід 28 грудня, пом'якшить її - принаймні зменшить розмір застави.

Що передувало: Арештували Бриндака 10 грудня.

Передісторія:

  • 6 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала 5 підозр у рамках розслідування кримінальної справи детективів НАБУ і прокурорів САП щодо заволодіння землею в Одесі, три з них – меру Одеси Геннадію Труханову, Володимиру Галантернику, а також експрокурору Одеської області Олегу Жученку.
  • У кримінальній справі про незаконне заволодіння коштами місцевого бюджету та земельними ділянками Одеси всього фігурують 16 осіб.
  • 2 листопада НАБУ оголосило в міжнародний розшук Галантерника.
  • Вищий антикорупційний суд заочно арештував одеського бізнесмена Володимира Галантерника, якого підозрюють у очоленні злочинної організації, яка завдала збитків на 689 млн грн.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОдесаТрухановсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Одеса
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря
Зеленський приїхав в Одесу
Останні новини
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
Усі новини...
Реклама: