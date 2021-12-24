Справа Галантерника та Ко: заступник Труханова вийшов на волю – ЗМІ
П'ятниця, 24 грудня 2021, 19:38
За в.о. віце-мера Одеси Олега Бриндака нарешті внесли 24,9 млн. грн. застави, і він вийшов на волю.
Джерело: "Думська" з посиланням на джерело у муніципалітеті
Деталі: За його словами, чиновник залишив столичний слідчий ізолятор у другій половині дня і зараз прямує до Одеси.
Захист Бриндака сподівається, що апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, яка розгляне скаргу на ухвалу про запобіжний захід 28 грудня, пом'якшить її - принаймні зменшить розмір застави.
Що передувало: Арештували Бриндака 10 грудня.
Передісторія:
- 6 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала 5 підозр у рамках розслідування кримінальної справи детективів НАБУ і прокурорів САП щодо заволодіння землею в Одесі, три з них – меру Одеси Геннадію Труханову, Володимиру Галантернику, а також експрокурору Одеської області Олегу Жученку.
- У кримінальній справі про незаконне заволодіння коштами місцевого бюджету та земельними ділянками Одеси всього фігурують 16 осіб.
- 2 листопада НАБУ оголосило в міжнародний розшук Галантерника.
- Вищий антикорупційний суд заочно арештував одеського бізнесмена Володимира Галантерника, якого підозрюють у очоленні злочинної організації, яка завдала збитків на 689 млн грн.