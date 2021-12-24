Справа Галантерника та Ко: заступник Труханова вийшов на волю – ЗМІ

За в.о. віце-мера Одеси Олега Бриндака нарешті внесли 24,9 млн. грн. застави, і він вийшов на волю.

Джерело: "Думська" з посиланням на джерело у муніципалітеті

Деталі: За його словами, чиновник залишив столичний слідчий ізолятор у другій половині дня і зараз прямує до Одеси.

Захист Бриндака сподівається, що апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, яка розгляне скаргу на ухвалу про запобіжний захід 28 грудня, пом'якшить її - принаймні зменшить розмір застави.

Що передувало: Арештували Бриндака 10 грудня.

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