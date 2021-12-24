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Дело Галантерника и Ко: заместитель Труханова вышел на свободу – СМИ

Пятница, 24 декабря 2021, 20:38
ОЛЕГ БРЫНДАК. ФОТО ИЗ FACEBOOK

За и.о. вице-мэра Одессы Олега Брындака наконец внесли 24,9 млн грн залога, и он вышел на свободу.

Источник: "Думская" со ссылкой на источник в муниципалитете

Детали: По его словам, чиновник покинул столичный следственный изолятор во второй половине дня и сейчас направляется в Одессу.

Защита Брындака надеется, что апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда, которая рассмотрит жалобу на определение о мере пресечения 28 декабря, смягчит ее - по крайней мере, уменьшит размер залога.  

Что предшествовало: Арестовали Брындака 10 декабря.

Предыстория:

  • 6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного дела детективов НАБУ и прокуроров САП по завладению землей в Одессе, три из них – мэру Одессы Геннадию Труханову, Владимиру Галантернику, а также экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко.
  • Высший антикоррупционный суд заочно арестовал одесского бизнесмена Владимира Галантерника, подозреваемого в возглавлении преступной организации, нанесшей ущерб на 689 млн грн.
  • В уголовном деле о незаконном завладении средствами местного бюджета и земельными участками Одессы всего фигурируют 16 человек.
  • 2 ноября НАБУ объявило в международный розыск Галантерника.

Темы: ОдессаТрухановсуд
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