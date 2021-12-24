Дело Галантерника и Ко: заместитель Труханова вышел на свободу – СМИ
Пятница, 24 декабря 2021, 20:38
За и.о. вице-мэра Одессы Олега Брындака наконец внесли 24,9 млн грн залога, и он вышел на свободу.
Источник: "Думская" со ссылкой на источник в муниципалитете
Детали: По его словам, чиновник покинул столичный следственный изолятор во второй половине дня и сейчас направляется в Одессу.
Защита Брындака надеется, что апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда, которая рассмотрит жалобу на определение о мере пресечения 28 декабря, смягчит ее - по крайней мере, уменьшит размер залога.
Что предшествовало: Арестовали Брындака 10 декабря.
Предыстория:
- 6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного дела детективов НАБУ и прокуроров САП по завладению землей в Одессе, три из них – мэру Одессы Геннадию Труханову, Владимиру Галантернику, а также экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко.
- Высший антикоррупционный суд заочно арестовал одесского бизнесмена Владимира Галантерника, подозреваемого в возглавлении преступной организации, нанесшей ущерб на 689 млн грн.
- В уголовном деле о незаконном завладении средствами местного бюджета и земельными участками Одессы всего фигурируют 16 человек.
- 2 ноября НАБУ объявило в международный розыск Галантерника.