Дело Галантерника и Ко: заместитель Труханова вышел на свободу – СМИ

За и.о. вице-мэра Одессы Олега Брындака наконец внесли 24,9 млн грн залога, и он вышел на свободу.

Источник: "Думская" со ссылкой на источник в муниципалитете

Детали: По его словам, чиновник покинул столичный следственный изолятор во второй половине дня и сейчас направляется в Одессу.

Защита Брындака надеется, что апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда, которая рассмотрит жалобу на определение о мере пресечения 28 декабря, смягчит ее - по крайней мере, уменьшит размер залога.

Что предшествовало: Арестовали Брындака 10 декабря.

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