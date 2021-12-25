Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії заявили про відведення частини військових із Криму та кордону з Україною

Субота, 25 грудня 2021, 07:53
У Росії заявили про відведення частини військових із Криму та кордону з Україною
фото Міноборони РФ

Південний військовий округ (ПВО) Росії заявив про повернення до пунктів постійної дислокації понад 10 тисяч військовослужбовців, які протягом місяця проводили заняття у польових умовах, у тому числі в окупованому Криму та Ростовській області.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на прес-службу округу

Дослівно: "У військах ПВО завершився етап бойового злагодження відділень, екіпажів та розрахунків у мотострілецьких з'єднаннях, військових частинах родів військ та спеціальних військ. Понад 10 тисяч військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші до пунктів постійної дислокації з території загальновійськових полігонів".

Деталі: Згідно з повідомленням, заняття проводилися на загальновійськових полігонах в Астраханській, Волгоградській та Ростовській областях, в окупованому Росією Криму, Ставропольському та Краснодарському краях, республіках Північного Кавказу, а також на полігонах військових баз РФ в Абхазії, Вірменії та Південній Осетії.

"Протягом місяця на ротаційній основі за модульною системою пройшли підготовку в польових умовах батальйонні тактичні групи та тактичні групи родів військ усіх з'єднань та військових частин Південно-Східної оборони", - повідомив округ.

Там заявили, що для підтримки високої бойової готовності у всіх з'єднаннях та військових частинах ПВО на період новорічних свят буде призначено чергові підрозділи, засоби посилення, а також сили для ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій.

Що передувало: Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов 22 грудня заявив, що біля кордонів України на відстані 200 км перебуває 122 тисячі російських військових.

Читайте також: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України

Передісторія:

  • За даними супутникових знімків у розпорядженні американського телеканалу CNN, Росія продовжує нарощувати військову присутність на українських кордонах.
  • 19 грудня британський міністр оборони Бен Воллес сказав, що "навряд чи" західні країни надішлють війська на допомогу Україні, "щоб кинути виклик Росії".
  • Білий дім "підштовхує" європейських партнерів підготувати пакет жорстких санкцій проти Росії в разі повномасштабного наступу. 16 грудня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій пропонують відключити Росію від вcесвітньої мережі банківських платежів SWIFT у разі повномасштабної агресії.
  • Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон попередив президента РФ Владіміра Путіна, що російська агресія стане "катастрофою" не лише для України й Росії, а й "цілого світу".
  • На думку президента Володимира Зеленського, перемовини лідерів США і Росії не вплинули суттєво на ескалацію, адже кількість російських військ не зменшилася.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіякордонКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Росія
Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі
Глава МЗС Туреччини поговорив з Лавровим про "зернову угоду"
Тепер про збиті ракети й руйнування заявили в Брянській області
Останні новини
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: