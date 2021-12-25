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У Росії заявили про відведення частини військових із Криму та кордону з Україною

Субота, 25 грудня 2021, 08:53
фото Міноборони РФ

Південний військовий округ (ПВО) Росії заявив про повернення до пунктів постійної дислокації понад 10 тисяч військовослужбовців, які протягом місяця проводили заняття у польових умовах, у тому числі в окупованому Криму та Ростовській області.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на прес-службу округу

Дослівно: "У військах ПВО завершився етап бойового злагодження відділень, екіпажів та розрахунків у мотострілецьких з'єднаннях, військових частинах родів військ та спеціальних військ. Понад 10 тисяч військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші до пунктів постійної дислокації з території загальновійськових полігонів".

Деталі: Згідно з повідомленням, заняття проводилися на загальновійськових полігонах в Астраханській, Волгоградській та Ростовській областях, в окупованому Росією Криму, Ставропольському та Краснодарському краях, республіках Північного Кавказу, а також на полігонах військових баз РФ в Абхазії, Вірменії та Південній Осетії.

"Протягом місяця на ротаційній основі за модульною системою пройшли підготовку в польових умовах батальйонні тактичні групи та тактичні групи родів військ усіх з'єднань та військових частин Південно-Східної оборони", - повідомив округ.

Там заявили, що для підтримки високої бойової готовності у всіх з'єднаннях та військових частинах ПВО на період новорічних свят буде призначено чергові підрозділи, засоби посилення, а також сили для ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій.

Що передувало: Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов 22 грудня заявив, що біля кордонів України на відстані 200 км перебуває 122 тисячі російських військових.

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Передісторія:

  • За даними супутникових знімків у розпорядженні американського телеканалу CNN, Росія продовжує нарощувати військову присутність на українських кордонах.
  • 19 грудня британський міністр оборони Бен Воллес сказав, що "навряд чи" західні країни надішлють війська на допомогу Україні, "щоб кинути виклик Росії".
  • Білий дім "підштовхує" європейських партнерів підготувати пакет жорстких санкцій проти Росії в разі повномасштабного наступу. 16 грудня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій пропонують відключити Росію від вcесвітньої мережі банківських платежів SWIFT у разі повномасштабної агресії.
  • Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон попередив президента РФ Владіміра Путіна, що російська агресія стане "катастрофою" не лише для України й Росії, а й "цілого світу".
  • На думку президента Володимира Зеленського, перемовини лідерів США і Росії не вплинули суттєво на ескалацію, адже кількість російських військ не зменшилася.

Теми: РосіякордонКрим


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