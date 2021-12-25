В России заявили об отводе части военных из Крыма и границы с Украиной

Южный военный округ (ЮВО) России заявил о возвращении в пункты постоянной дислокации более 10 тысяч военнослужащих, которые в течение месяца проводили занятия в полевых условиях, в том числе в оккупированном Крыму и в Ростовской области.

Источник: Интерфакс со ссылкой на пресс-службу округа

Дословно: "В войсках ЮВО завершился этап боевого слаживания отделений, экипажей и расчетов в мотострелковых соединениях, воинских частях родов войск и специальных войск. Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов".

Детали: Согласно сообщению, занятия проводились на общевойсковых полигонах в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, в оккупированном Россией Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях, республиках Северного Кавказа, а также на полигонах военных баз РФ в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

"В течение месяца на ротационной основе по модульной системе прошли подготовку в полевых условиях батальонные тактические группы и тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ЮВО", - сообщил округ.

Там заявили, что для поддержания высокой боевой готовности во всех соединениях и воинских частях ЮВО на период новогодних праздников будут назначены дежурные подразделения, средства усиления, а также силы для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

Что предшествовало: Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 22 декабря заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 км находятся 122 тысячи российских военных.

Читайте также: Путин во всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины

Предыстория: