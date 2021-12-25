Загроза війни: у Путіна кажуть, що РФ "першою не нападає"
Субота, 25 грудня 2021, 20:06
Заступник керівника адміністрації президента РФ та спікер Владіміра Путіна заявив, що Москву нібито безпідставно звинувачують у підготовці вторгнення.
Джерело: Дмитро Пєсков, якого цитує РИА Новости
Деталі: У контексті накопичення військової техніки та військ біля кордонів з Україною у Пєскова запитали, чи прораховує Росія свої кроки наперед.
Спікер Путіна у відповідь на це сказав, що "Росія першою ніколи ні на кого не нападала".
Таким чином Москва вкотре відкинула інформацію Заходу та України про те, що російська армія може готуватися до вторгнення та повномасштабних військових дій.
Нагадаємо:
- Володимир Путін заявив, що США розташували свої системи поблизу кордонів Росії, але для нього подальший рух НАТО до кордонів РФ – неприйнятний.
- За даними супутникових знімків, Росія продовжує нарощувати військову присутність на українських кордонах.
- Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на території окупованих районів Донеччини й Луганщини колони російських вантажівок та військову техніку.
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, нібито 120 американських військових-найманців привезли на схід України хімічну зброю та готують провокацію, у відповідь на це Держдеп нагадав, що саме Росія відповідає за ескалацію напруги на Донбасі.