Загроза війни: у Путіна кажуть, що РФ "першою не нападає"

Заступник керівника адміністрації президента РФ та спікер Владіміра Путіна заявив, що Москву нібито безпідставно звинувачують у підготовці вторгнення.

Джерело: Дмитро Пєсков, якого цитує РИА Новости

Деталі: У контексті накопичення військової техніки та військ біля кордонів з Україною у Пєскова запитали, чи прораховує Росія свої кроки наперед.

Спікер Путіна у відповідь на це сказав, що "Росія першою ніколи ні на кого не нападала".

Таким чином Москва вкотре відкинула інформацію Заходу та України про те, що російська армія може готуватися до вторгнення та повномасштабних військових дій.

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