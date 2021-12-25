Угроза войны: у Путина говорят, что РФ "первой не нападает"
Суббота, 25 декабря 2021, 19:06
Заместитель руководителя администрации президента РФ и пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что Москву якобы беспочвенно обвиняют в подготовке вторжения.
Источник: Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости
Детали: В контексте накопления военной техники и войск у границ с Украиной у Пескова спросили, просчитывает ли Россия свои шаги наперед.
Спикер Путина в ответ на это сказал, что "Россия первой никогда ни на кого не нападала".
Таким образом Москва в очередной раз отвергла информацию Запада и Украины о том, что российская армия может готовиться к вторжению и полномасштабным военным действиям.
Напомним:
- Владимир Путин заявил, что США разместили свои системы вблизи границ РФ, но для него дальнейшее движение НАТО к границам России – неприемлемо.
- По данным спутниковых снимков Россия продолжает наращивать военное присутствие на украинских границах.
- Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на территории оккупированных районов Донетчины и Луганщины колонны российских грузовиков и военную технику.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, якобы 120 американских военных-наемников привезли на восток Украины химическое оружие и "готовят провокацию", в ответ на это Госдеп напомнил, что именно Россия отвечает за эскалацию напряжения на Донбассе.