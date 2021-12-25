Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Угроза войны: у Путина говорят, что РФ "первой не нападает"

Суббота, 25 декабря 2021, 20:06
Российские военные, фото ru.news

Заместитель руководителя администрации президента РФ и пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что Москву якобы беспочвенно обвиняют в подготовке вторжения.

Источник: Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости

Детали: В контексте накопления военной техники и войск у границ с Украиной у Пескова спросили, просчитывает ли Россия свои шаги наперед.

Спикер Путина в ответ на это сказал, что "Россия первой никогда ни на кого не нападала".

Таким образом Москва в очередной раз отвергла информацию Запада и Украины о том, что российская армия может готовиться к вторжению и полномасштабным военным действиям.

Напомним:

  • Владимир Путин заявил, что США разместили свои системы вблизи границ РФ, но для него дальнейшее движение НАТО к границам России – неприемлемо.
  • По данным спутниковых снимков Россия продолжает наращивать военное присутствие на украинских границах.
  • Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на территории оккупированных районов Донетчины и Луганщины колонны российских грузовиков и военную технику.
  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, якобы 120 американских военных-наемников привезли на восток Украины химическое оружие и "готовят провокацию", в ответ на это Госдеп напомнил, что именно Россия отвечает за эскалацию напряжения на Донбассе.

Темы: войнаПутинУкраинаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Лавров назвал дату переговоров России и США

Вице-президент США впервые прокомментировала российскую угрозу в отношении Украины

Россия является одной из угроз Великобритании – министр безопасности Хайндс

Главные новости воскресенья и ночи: требования России к США и НАТО, Азовское море

видео"Украинцы – наш народ, это наша территория" – Кадыров

Россия требует для открытия КПВВ на Донбассе признать "Спутник V" – Арестович

Все новости...
война
Путин хочет уничтожить Украину – Данилов
ОБСЕ фиксирует на Донбассе колонны российских грузовиков и военную технику
Опубликованные Reuters снимки показывают, что РФ продолжает наращивать силы возле Украины
Последние новости
12:39
Лавров намекнул на военные действия в Европе
12:03
Во Франции жестко наказали медика за подделку ковид-сертификатов
11:54
Tesla заблокирует доступ к видеоиграм во время движения
11:45
Лавров назвал дату переговоров России и США
11:19
Президент Чехии - за обязательную вакцинацию от коронавируса
11:03
Мигранты снова атаковали границу Польши со стороны Беларуси
10:46
Вице-президент США впервые прокомментировала российскую угрозу в отношении Украины
10:36
"Слуга народа" отзовет часть местных депутатов, списки "на вылет" уже готовят – глава партии
10:09
Мировой рынок облигаций покажет худший результат за 22 года – медиа
09:52
У Путина рассказали, что тело Ленина по-прежнему будут держать в мавзолее
Все новости...