Угроза войны: у Путина говорят, что РФ "первой не нападает"

Заместитель руководителя администрации президента РФ и пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что Москву якобы беспочвенно обвиняют в подготовке вторжения.

Источник: Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости

Детали: В контексте накопления военной техники и войск у границ с Украиной у Пескова спросили, просчитывает ли Россия свои шаги наперед.

Спикер Путина в ответ на это сказал, что "Россия первой никогда ни на кого не нападала".

Таким образом Москва в очередной раз отвергла информацию Запада и Украины о том, что российская армия может готовиться к вторжению и полномасштабным военным действиям.

Напомним: