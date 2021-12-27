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Обвинувачення проти Джеляла базується на свідченнях засекречених осіб – адвокат

Понеділок, 27 грудня 2021, 20:08
Обвинувачення проти Джеляла базується на свідченнях засекречених осіб – адвокат
НАРІМАН ДЖЕЛЯЛ, ФОТО З FACEBOOK ЧУБАРОВА

Заступник голови Меджлісу Наріман Джелял, а також брати Ахтемови закінчили ознайомлення з матеріалами порушеної проти них кримінальної справи, незабаром вона може бути передана до суду.

Джерело: адвокат Микола Полозов у ​​Facebook

Деталі: За словами адвоката, тепер слідство надішле обвинувальний висновок до прокуратури і якщо його буде підписано, справу буде направлено до Верховного суду Криму.

Дослівно Полозов: "Про якість попереднього розслідування можна сказати як про покійника. І це не добре, а зовсім ніяк.

Щодо звинувачення Нарімана, то всі докази, які слідство змогло знайти та закріпити у матеріалах справи – не матеріальні та не об'єктивні, а просто слова невідомих нікому осіб – засекречених свідків (класика жанру), яких аж троє. Жодних інших доказів його провини слідство так і не надало".

Більше деталей: За його словами, за відсутності доказів їх "створюють" через процедуру засекречування деяких осіб, правдивість свідчень яких неможливо перевірити.

Адвокат зазначив, що захист заявив усі необхідні клопотання, проте малоймовірно, що слідство захоче їх задовольнити. "Воно і зрозуміло з огляду на політичне замовлення на цю справу", - додав він.

Передісторія:

  • 3 вересня російські силовики викрали Ельдара Одаманова з його будинку також близько шостої ранку. Йому інкримінують диверсію на газогоні в селі Перевальному.
  • 4 вересня ФСБ в тимчасово окупованому Криму затримала в рамках цього ж провадження заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Окупанти продовжили його арешт щонайменше до 23 лютого.
  • Федеральна служба безпеки Росії 7 вересня заявила, нібито українські розвідники організували, а кримчани Асан і Азіз Ахтемови виконали підрив ділянки газопровода в районі Перевального в окупованому Криму. Одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова ФСБ назвали посередником.
  • 9 листопада Джелялу висунули нове звинувачення в контрабанді вибухівки.

Українська правда
Теми: кримські татари
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