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Обвинение против Джеляла базируется на показаниях засекреченных лиц – адвокат

Понедельник, 27 декабря 2021, 21:08
НАРИМАН ДЖЕЛЯЛ, ФОТО С FACEBOOK ЧУБАРОВА

Зампредседателя Меджлиса Нариман Джелял, а также братья Ахтемовы закончили ознакомление с материалами возбужденного против них уголовного дела, вскоре оно может быть передано в суд.

Источник: адвокат Николай Полозов в Facebook

Детали: По словам адвоката, теперь следствие направит обвинительное заключение в прокуратуру и если оно будет подписано, дело будет направлено в Верховный суд Крыма.

Дословно Полозов: "О качестве предварительного расследования можно сказать как о покойнике. И это не хорошо, а совсем никак.

Что касается обвинения Наримана, то все доказательства, которые следствие смогло найти и закрепить в материалах дела – не материальные и не объективные, а попросту слова неизвестных никому лиц – засекреченных свидетелей (классика жанра), которых аж трое. Никаких иных доказательств его вины следствие так и не представило".

Больше деталей: По его словам, при отсутствии доказательств их "создают" через процедуру засекречивания неких лиц, правдивость показаний которых невозможно проверить.

Адвокат отметил, что защита заявила все необходимые ходатайства, однако маловероятно, что следствие захочет их удовлетворить. "Оно и понятно, учитывая политический заказ на это дело", - добавил он.

Предыстория:

  • 3-4 сентября в Крыму задержали 5 крымских татар: первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманов. Всем задержанным избрана мера пресечения - содержание под стражей. Позже Джелялу и братьям Ахтемовым ее продлили до 23 февралял. 
  • В Меджлисе говорят, что Наримана Джеляла после задержания целый день держали в наручниках и с мешком на голове.
  • Федеральная служба безопасности Российская Федерация 7 сентября заявила, что украинские разведчики организовали, а крымчане Асан и Азиз Ахтемова якобы выполнили подрыв участка газопровода в районе Перевального в оккупированном Крыму. Один из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова ФСБ назвали посредником.
  • 9 ноября Джелялу предъявили новое обвинение в контрабанде взрывчатки.

Украинская правда
Темы: крымские татары
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