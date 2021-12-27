Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Міноборони РФ заявили, що НАТО готується до збройного конфлікту з Росією

Понеділок, 27 грудня 2021, 21:49
У Міноборони РФ заявили, що НАТО готується до збройного конфлікту з Росією
Олександр Фомін, фото Міноборони РФ

У Міноборони РФ заявили, що НАТО готується до великомасштабного збройного конфлікту з Росією.

Джерело: заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін на брифінгу для військових аташе та представників посольств іноземних держав, акредитованих у Москві, передає ТАСС

Пряма мова: "Військове будівництво блоку повністю перенацілене на підготовку до великомасштабного збройного конфлікту високої інтенсивності з Росією".

"Останнім часом альянс перейшов до практики прямих провокацій, пов'язаних з високим ризиком переростання в збройне протистояння".

Деталі: Як характерний приклад він навів спробу британського есмінця УРО Defender 23 червня "проникнути в територіальні води РФ" в районі мису Фіолент біля узбережжя окупованого РФ Криму.

За його словами, у Чорноморському регіоні, порівняно з 2020 роком, інтенсивність залучення розвідувальної авіації зросла більш ніж на 60 відсотків. Кількість літаковильотів збільшилася з 436 до 710. Присутність в акваторії Чорного моря кораблів і допоміжних судів позарегіональних держав НАТО, за словами заступника міністра, "фактично набула постійного характеру".

При цьому він вважає, що погіршення відносин між Росією та НАТО розпочалося раніше 2014 року.

За словами Фоміна, НАТО щорічно проводить три десятки великих навчань, на яких відпрацьовується ведення війни проти Росії.

Заступник міністра оборони РФ заявив, що західні партнери самі спровокували події в Україні, а Північноатлантичний альянс використав їх як привід для припинення взаємодії з Росією.

За даними Міноборони Росії, на позаплановому брифінгу були присутні 105 іноземних військових аташе та представників посольств із 65 зарубіжних держав, у тому числі 18 осіб, які представляють 14 країн НАТО.

Передісторія:

  • Нові супутникові знімки, зроблені приватною американською компанією, показують, що Росія і далі нарощує сили біля кордону України.
  • За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, біля кордонів України на відстані 200 км перебуває 122 тисячі російських військових.
  • Водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров анонсував переговори Росії і США та натякнув на воєнні дії у Європі. Він не виключив, що Захід хоче влаштувати "маленьку війнушку" в Україні та звинуватити в цьому Москву, щоб запровадити санкції та придушити її конкурентні можливості.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Росія
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
Останні новини
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: