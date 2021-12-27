В Минобороны РФ заявили, что НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией

В Минобороны РФ заявили, что НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией.

Источник: замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве, передает ТАСС

Прямая речь: "Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией".

"В последнее время альянс перешел к практике прямых провокаций, сопряженных с высоким риском перерастания в вооруженное противостояние".

Детали: В качестве характерного примера он привел попытку британского эсминца УРО Defender 23 июня "проникнуть в территориальные воды РФ" в районе мыса Фиолент у побережья оккупированного РФ Крыма.

По его словам, в Черноморском регионе по сравнению с 2020 годом интенсивность задействования разведывательной авиации выросла более чем на 60 процентов. Количество самолетовылетов увеличилось с 436 до 710. Присутствие в акватории Черного моря кораблей и вспомогательных судов внерегиональных государств НАТО, по словам замминистра, "фактически приобрело постоянный характер".

При этом он считает, что ухудшение отношений между Россией и НАТО началось ранее 2014 года.

По словам Фомина, НАТО ежегодно проводит три десятка крупных учений, на которых отрабатывается ведение войны против России.

Замминистра обороны РФ заявил, что западные партнеры сами спровоцировали события в Украине, а Североатлантический альянс использовал их в качестве предлога для прекращения взаимодействия с Россией.

По данным Минобороны России, на внеплановом брифинге присутствовали 105 иностранных военных атташе и представителей посольств из 65 зарубежных государств, в том числе 18 человек, представляющих 14 стран НАТО.

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