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Лавров вважає, що Захід хоче влаштувати в Україні "війнушку", щоб придушити РФ

Понеділок, 27 грудня 2021, 15:36
Лавров вважає, що Захід хоче влаштувати в Україні війнушку, щоб придушити РФ
фото РБК

Глава МЗС РФ Сергій Лавров не виключив, що Захід хоче влаштувати "маленьку війнушку" в Україні та звинуватити в цьому Москву, щоб запровадити санкції та придушити її конкурентні можливості.

Джерело: Лавров в інтерв'ю для YouTube-каналу "Соловйов Live", пише ТАСС

Пряма мова: "Я не виключаю, що таке бажання є підживити мілітарні настрої [в Україні], зробити "маленьку війнушку", потім звинуватити нас, запровадити чергові санкції, щоб придушувати наші конкурентні можливості".

Деталі: Позицію, яку займають країни Заходу та НАТО щодо України, Лавров назвав хамством.

"Це хамство – виступати з тих позицій, які зараз займають Захід та НАТО. Їх під'юджують прибалти, поляки та українці, це абсолютно очевидно", - сказав він.

"Ми на своїй території, куди ще ясніше пояснювати нашим друзям, ніж те, що сказав [президент Росії Володимир] Путін на прес-конференції, що саме відбуватиметься на кордонах США з боку Мексики або Канади <...> Вони накачують [ Україну] озброєннями, хваляться, що з 2014 року поставили боєприпаси та ударні системи на $2,5 млрд", - заявив міністр.

Він звернув увагу на "розкручену на Заході позицію" щодо застосування превентивних санкцій проти Росії, відповідно до якої рестрикції вимагають запровадити вже зараз, але зняти, якщо реального протистояння з Україною не станеться. "Зрозуміло, що ніколи вже не знімуть", - сказав Лавров.

Він також заявив, що Росія не зацікавлена ​​у руйнуванні мінських домовленостей, але ті, хто їх порушить, поплатяться за це.

"Ми в цьому не зацікавлені, і ми не будемо їх руйнувати... Але якщо їх зруйнує хтось ще, нехай начувається (пеняет на себя – рос.)", - сказав глава МЗС РФ.

За словами Лаврова, Росія готова зустрітися у нормандському форматі, якщо її партнери "перестануть валяти дурня", нібито підмінюючи роботу з примусу Києва до виконання домовленостей бажанням обговорити хід їхнього виконання, погоджений під час паризького саміту у жовтні 2015 року.

Пропозиції Києва щодо врегулювання на Донбасі Лавров назвав знущанням над здоровим глуздом.

"От [президент України Володимир] Зеленський зараз і вони (Франція - ТАСС) починають теж рекламувати якісь "десять кроків", які були внесені на початку грудня до нормандського формату, американцям дали, до Контактної групи. Це просто знущання над здоровим глуздом", - сказав глава МЗС РФ.

Передісторія:

  • Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров анонсував переговори Росії і США та натякнув на воєнні дії у Європі.
  • Нові супутникові знімки, зроблені приватною американською компанією, показують, що Росія і далі нарощує сили біля кордону України.
  • Видання The Washington Post припустило, що атака РФ на Україну може початися з Азовського моря. Також, за даними The Washington Post, адміністрація президента США Джо Байдена вивчає, чи можуть і як Сполучені Штати підтримати антиросійське повстання, якщо президент Росії Володимир Путін розпочне повномасштабне вторгнення в Україну.
  • На думку президента Володимира Зеленського, перемовини лідерів США і Росії не вплинули суттєво на ескалацію, адже кількість російських військ не зменшилася.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛавровРосіявійна
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