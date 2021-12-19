У Саакашвілі спостерігаються епізоди втрати пам'яті – Ясько

У затриманого в Грузії експрезидента цієї країни, громадянина України Міхеїла Саакашвілі спостерігаються епізоди втрати пам'яті.

Джерело: депутатка Верховної Ради Єлизавета Ясько у коментарі журналістам після відвідання Саакашвілі у Горійському військовому шпиталі, пише "Грузія online".

Пряма мова: "Він дуже слабкий і в цьому напрямку немає нічого нового. Можу ще раз сказати, що процес реабілітації має відбуватися на волі. Посттравматичний синдром, який має Міхеїл Саакашвілі, впливає як на фізичне, так і ментальне здоров'я.

У нього спостерігаються епізоди втрати пам'яті, що викликано тим насильством і тортурами, яких він зазнав у Глданській в'язниці".

Деталі: За словами Ясько, з урахуванням цих симптомів не можна переводити Саакашвілі до Руставської в'язниці.

Вона зазначила, що можливість присутності Саакашвілі на судовому процесі, запланованому на 22 грудня, переважно залежить від його стану здоров'я.

Що передувало: За оцінками президента центру "Емпатія" Маріам Джишкаріані, у третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі є симптоми психічного розладу, але не такі, щоб завадити йому з'явитися на судовий процес.

За твердженням лікарів, у Саакашвілі діагностовано посттравматичний стресовий розлад, у зв’язку з чим медики вважають недоцільним його повернення до пенітенціарної установи.

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