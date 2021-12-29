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НАБУ завершило розслідування заволодіння Януковичем резиденції "Межигір’я"

Середа, 29 грудня 2021, 17:06
НАБУ завершило розслідування заволодіння Януковичем резиденції Межигір’я
Фото будинку "Хонка" на території резиденції, збудованого Януковичем. Фото: facebook-сторінка резиденції-парку

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування про незаконне заволодіння державною резиденцією "Межигір’я" колишнім президентом Віктором Януковичем та його сином Олександром.

Джерело: пресслужба НАБУ

Деталі: 29 грудня детективи НАБУ відкрили стороні захисту відкрили для ознайомлення матеріали кримінального провадження, щоби скерувати обвинувальний акт до Вищого антикорупційного суду.

За даними слідства, протягом 2002-2013 років експрезидент спільно зі своїм сином заволодів земельною ділянкою у 104,61 га, будівлями, спорудами та іншим майном комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я", а також будинком №123-а по вулиці Межигірській у селі Нові Петрівці.

Дії Януковича детективи кваліфікують за кримінальними статтями про незаконне заволодіння майном через зловживання службовим становищем, незаконне збагачення та легалізацію майна, набутим злочинним шляхом.

У випадку визнання вини, їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років з конфіскацією майна.

Довідково: Після втечі Януковича до росії в лютому 2014 року, розслідування вела Генеральна прокуратура, однак у грудні 2019 року справу передали НАБУ.

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Передісторія

  • 25 серпня ВАКС дозволив детективам НАБУ заочно розслідувати справу про можливе незаконне заволодіння Януковичем резиденцію "Межигір’я". 7 жовтня суд заочно заарештував Януковича, а 13 жовтня – його сина Олександра.
  • У серпні 2019 року в ГПУ повідомили про підозру 8 особам у справі про заволодіння "Межигір’ям", зокрема експрезиденту Вікторові Ющенку.

Українська правда

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Теми: Межигір’яЯнуковичкорупціяНАБУ
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