Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

НАБУ завершило розслідування заволодіння Януковичем резиденції "Межигір’я"

Середа, 29 грудня 2021, 18:06
Фото будинку "Хонка" на території резиденції, збудованого Януковичем. Фото: facebook-сторінка резиденції-парку

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування про незаконне заволодіння державною резиденцією "Межигір’я" колишнім президентом Віктором Януковичем та його сином Олександром.

Джерело: пресслужба НАБУ

Деталі: 29 грудня детективи НАБУ відкрили стороні захисту відкрили для ознайомлення матеріали кримінального провадження, щоби скерувати обвинувальний акт до Вищого антикорупційного суду.

За даними слідства, протягом 2002-2013 років експрезидент спільно зі своїм сином заволодів земельною ділянкою у 104,61 га, будівлями, спорудами та іншим майном комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я", а також будинком №123-а по вулиці Межигірській у селі Нові Петрівці.

Дії Януковича детективи кваліфікують за кримінальними статтями про незаконне заволодіння майном через зловживання службовим становищем, незаконне збагачення та легалізацію майна, набутим злочинним шляхом.

У випадку визнання вини, їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років з конфіскацією майна.

Довідково: Після втечі Януковича до росії в лютому 2014 року, розслідування вела Генеральна прокуратура, однак у грудні 2019 року справу передали НАБУ.

Читайте також: Межигір'я. Що відбувається з легендарними активами ''Сім'ї'' Януковича і хто на них заробляє

Передісторія

  • 25 серпня ВАКС дозволив детективам НАБУ заочно розслідувати справу про можливе незаконне заволодіння Януковичем резиденцію "Межигір’я". 7 жовтня суд заочно заарештував Януковича, а 13 жовтня – його сина Олександра.
  • У серпні 2019 року в ГПУ повідомили про підозру 8 особам у справі про заволодіння "Межигір’ям", зокрема експрезиденту Вікторові Ющенку.

Українська правда
Теми: Межигір’яЯнуковичкорупціяНАБУ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден пообіцяв Зеленському "рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну"

Бустерну дозу можуть дозволити для всіх охочих – санлікар

У поліції пояснили, чому звинувачують у вбивстві жінку, яка відібрала ніж у нападника

відеоУ Києві п’яний водій збив дитину на переході й намагався втекти

Помер поранений 27 грудня 20-річний боєць

Жінці світить до 15 років за те, що вбила нападника його ж ножем

Усі новини...
Межигір’я
Під Києвом громадяни Саудівської Аравії на авто влетіли в браму "резиденції Януковича"
ВАКС заочно арештував сина Януковича
ВАКС заочно арештував Януковича в справі про Межигір'я
Останні новини
02:28
Російські літаки бомбили в Сирії підконтрольну повстанцям провінцію – ЗМІ
01:31
Прем'єр Судану подав у відставку
00:25
Розмова з Байденом "доводить особливий характер наших відносин" – Зеленський
00:13
Байден пообіцяв Зеленському "рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну"
23:48
фотоУ Рівному п’яний помічник ексдепутата на смерть збив військового
23:02
Пожежа у будівлі парламенту ПАР: підозрюваного затримали
22:14
У РФ придумали, що Європа має ввести санкції проти України за марш Бандери
21:39
У Запоріжжі горів гуртожиток, евакуювали 28 людей
21:03
Путін обговорив свої ідеї щодо "гарантій безпеки" з Ердоганом
20:16
Бустерну дозу можуть дозволити для всіх охочих – санлікар
Усі новини...