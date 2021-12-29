Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ завершило расследование завладения Януковичем резиденции "Межгорье"

Среда, 29 декабря 2021, 17:06
НАБУ завершило расследование завладения Януковичем резиденции Межгорье

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование о незаконном завладении государственной резиденции "Межигорье" бывшим президентом Виктором Януковичем и его сыном Александром.

Источник: пресс-служба НАБУ

Детали: 29 декабря детективы НАБУ открыли стороне защиты для ознакомления материалы уголовного производства, чтобы направить обвинительный акт в Высший антикоррупционный суд.

По данным следствия, в течение 2002-2013 годов экс-президент совместно со своим сыном завладел земельным участком в 104,61 га, зданиями, сооружениями и другим имуществом комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межгорье", а также домом №123-а по улице Межигорской в ​​селе Новые Петровцы.

Действия Януковича детективы квалифицируют по уголовным статьям о незаконном завладении имуществом через злоупотребления служебным положением, незаконном обогащении и легализации имущества, приобретенного преступным путем.

В случае признания вины им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.

Справка: После побега Януковича в Россию в феврале 2014 года расследование вела Генеральная прокуратура, однако в декабре 2019 года дело передали НАБУ.

Читайте также: Межигорье. Что происходит с легендарными активами ''Семьи'' Януковича и кто на них зарабатывает

Предыстория: 

  • 25 августа ВАКС разрешил детективам НАБУ заочно расследовать дело о возможном незаконном завладении Януковичем резиденции "Межгорье". 7 октября суд заочно арестовал Януковича, а 13 октября – его сына Александра.
  • В августе 2019 года в ГПУ сообщили о подозрении 8 лицам по делу о завладении "Межигорьем", в частности, экс-президенту Виктору Ющенко.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МежигорьеЯнуковичкоррупцияНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Все новости...
Межигорье
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Межигорье получит статус парка-памятника, Зеленский подготовил указ – Немчинов
"Межигорье" официально станет парком-памятником
Последние новости
20:57
Армия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, раненые работники
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
Все новости...
Реклама: