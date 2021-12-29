НАБУ завершило расследование завладения Януковичем резиденции "Межгорье"
Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование о незаконном завладении государственной резиденции "Межигорье" бывшим президентом Виктором Януковичем и его сыном Александром.
Источник: пресс-служба НАБУ
Детали: 29 декабря детективы НАБУ открыли стороне защиты для ознакомления материалы уголовного производства, чтобы направить обвинительный акт в Высший антикоррупционный суд.
По данным следствия, в течение 2002-2013 годов экс-президент совместно со своим сыном завладел земельным участком в 104,61 га, зданиями, сооружениями и другим имуществом комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межгорье", а также домом №123-а по улице Межигорской в селе Новые Петровцы.
Действия Януковича детективы квалифицируют по уголовным статьям о незаконном завладении имуществом через злоупотребления служебным положением, незаконном обогащении и легализации имущества, приобретенного преступным путем.
В случае признания вины им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.
Справка: После побега Януковича в Россию в феврале 2014 года расследование вела Генеральная прокуратура, однако в декабре 2019 года дело передали НАБУ.
Читайте также: Межигорье. Что происходит с легендарными активами ''Семьи'' Януковича и кто на них зарабатывает
Предыстория:
- 25 августа ВАКС разрешил детективам НАБУ заочно расследовать дело о возможном незаконном завладении Януковичем резиденции "Межгорье". 7 октября суд заочно арестовал Януковича, а 13 октября – его сына Александра.
- В августе 2019 года в ГПУ сообщили о подозрении 8 лицам по делу о завладении "Межигорьем", в частности, экс-президенту Виктору Ющенко.