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НАБУ завершило расследование завладения Януковичем резиденции "Межгорье"

Среда, 29 декабря 2021, 18:06

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование о незаконном завладении государственной резиденции "Межигорье" бывшим президентом Виктором Януковичем и его сыном Александром.

Источник: пресс-служба НАБУ

Детали: 29 декабря детективы НАБУ открыли стороне защиты для ознакомления материалы уголовного производства, чтобы направить обвинительный акт в Высший антикоррупционный суд.

По данным следствия, в течение 2002-2013 годов экс-президент совместно со своим сыном завладел земельным участком в 104,61 га, зданиями, сооружениями и другим имуществом комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межгорье", а также домом №123-а по улице Межигорской в ​​селе Новые Петровцы.

Действия Януковича детективы квалифицируют по уголовным статьям о незаконном завладении имуществом через злоупотребления служебным положением, незаконном обогащении и легализации имущества, приобретенного преступным путем.

В случае признания вины им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.

Справка: После побега Януковича в Россию в феврале 2014 года расследование вела Генеральная прокуратура, однако в декабре 2019 года дело передали НАБУ.

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Предыстория: 

  • 25 августа ВАКС разрешил детективам НАБУ заочно расследовать дело о возможном незаконном завладении Януковичем резиденции "Межгорье". 7 октября суд заочно арестовал Януковича, а 13 октября – его сына Александра.
  • В августе 2019 года в ГПУ сообщили о подозрении 8 лицам по делу о завладении "Межигорьем", в частности, экс-президенту Виктору Ющенко.

Украинская правда
Темы: МежигорьеЯнуковичкоррупцияНАБУ
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