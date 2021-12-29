НАБУ завершило расследование завладения Януковичем резиденции "Межгорье"

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование о незаконном завладении государственной резиденции "Межигорье" бывшим президентом Виктором Януковичем и его сыном Александром.

Источник: пресс-служба НАБУ

Детали: 29 декабря детективы НАБУ открыли стороне защиты для ознакомления материалы уголовного производства, чтобы направить обвинительный акт в Высший антикоррупционный суд.

По данным следствия, в течение 2002-2013 годов экс-президент совместно со своим сыном завладел земельным участком в 104,61 га, зданиями, сооружениями и другим имуществом комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межгорье", а также домом №123-а по улице Межигорской в ​​селе Новые Петровцы.

Действия Януковича детективы квалифицируют по уголовным статьям о незаконном завладении имуществом через злоупотребления служебным положением, незаконном обогащении и легализации имущества, приобретенного преступным путем.

В случае признания вины им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.

Справка: После побега Януковича в Россию в феврале 2014 года расследование вела Генеральная прокуратура, однако в декабре 2019 года дело передали НАБУ.

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