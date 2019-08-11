Привласнення "Межигір'я": про підозру повідомили 8 особам

Джерело: начальник Другого слідчого відділу управління спецрозслідувань ГПУ Андрій Радіонов в ефірі Українського радіо

У рамках розслідування справи про виведення резиденції Межигір'я з державної власності повідомлено про підозру восьми особам.

Пряма мова: Наразі повідомлено про підозру 8 особам. Є навіть ті, щодо яких вступили вироки у законну силу. Починаючи від посадовців, зокрема, двох президентів та прем’єр-міністра, і до нотаріусів. Наша тактика (розслідування - ред.) — зверху-вниз.

…Чому президент Ющенко? Тому що йому і тільки йому за законом напряму підпорядковувалось Державне управління справами і ним розглядались документи, від яких залежала подальша передача резиденції.

Деталі: За словами Радіонова, повідомлення про підозру щодо екс-президента Віктора Ющенка здійснено за статтею 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Водночас у слідства поки немає достатньо даних, щоб стверджувати, що "Межигір'я" було виведено Ющенком з держвласності як хабар екс-президенту Віктору Януковичу для оголошення дострокових парламентських виборів, хоча "всі версії розглядаються".

Пряма мова: Ми щиро вважаємо, що коли колишній президент (Ющенко – ред.) це робив, він робив це саме з умислом, і саме в умисному злочині слідство його підозрює.

…Співучасть у заволодінні. Він допомагав іншій особі. Необов’язково, щоб ти отримав у власну кишеню якусь частку майна, це може бути і політичне сприяння. Наразі ми говоримо про корисливий умисел на користь Віктора Януковича.

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