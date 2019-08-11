Привласнення "Межигір'я": про підозру повідомили 8 особам
Джерело: начальник Другого слідчого відділу управління спецрозслідувань ГПУ Андрій Радіонов в ефірі Українського радіо
У рамках розслідування справи про виведення резиденції Межигір'я з державної власності повідомлено про підозру восьми особам.
Пряма мова: Наразі повідомлено про підозру 8 особам. Є навіть ті, щодо яких вступили вироки у законну силу. Починаючи від посадовців, зокрема, двох президентів та прем’єр-міністра, і до нотаріусів. Наша тактика (розслідування - ред.) — зверху-вниз.
…Чому президент Ющенко? Тому що йому і тільки йому за законом напряму підпорядковувалось Державне управління справами і ним розглядались документи, від яких залежала подальша передача резиденції.
Деталі: За словами Радіонова, повідомлення про підозру щодо екс-президента Віктора Ющенка здійснено за статтею 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Водночас у слідства поки немає достатньо даних, щоб стверджувати, що "Межигір'я" було виведено Ющенком з держвласності як хабар екс-президенту Віктору Януковичу для оголошення дострокових парламентських виборів, хоча "всі версії розглядаються".
Пряма мова: Ми щиро вважаємо, що коли колишній президент (Ющенко – ред.) це робив, він робив це саме з умислом, і саме в умисному злочині слідство його підозрює.
…Співучасть у заволодінні. Він допомагав іншій особі. Необов’язково, щоб ти отримав у власну кишеню якусь частку майна, це може бути і політичне сприяння. Наразі ми говоримо про корисливий умисел на користь Віктора Януковича.
Передісторія:
- Генеральна прокуратура висунула екс-президенту Віктору Ющенку підозру в розтраті майна у рамках справи про резиденцію "Межигір'я", яка була виведена з державної власності у 2007 році.
- Йдеться про заволодіння комплексом відпочинку "Пуща Водиця" урочища "Межигір’я" за попередньою змовою групою осіб з прем’єр – міністром, міністром охорони навколишнього середовища і головою НАК "Надра України".
- Вартість майна оцінюється у 540 млн грн.
- 28 травня постановою прокурора матеріали щодо Ющенка виділено в окреме провадження.
- Ющенко відкидає звинувачення Генеральної прокуратури. Він уже був на допиті в ГПУ.
- 5 липня стало відомо, що ГПУ просить суд накласти арешт на майно Ющенка.
- Печерський суд Києва двічі відмовив слідчому Генпрокуратури в клопотанні про арешт майна Ющенка.
- 1 серпня стало відомо, що Управління спецрозслідувань Генпрокуратури завершило слідство щодо Ющенка у справі виведення з державної власності резиденції "Межигір’я".
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