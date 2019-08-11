Привласнення "Межигір'я": про підозру повідомили 8 особам

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Неділя, 11 серпня 2019, 09:03
mnp.org.ua

Джерело: начальник Другого слідчого відділу управління спецрозслідувань ГПУ Андрій Радіонов в ефірі Українського радіо

У рамках розслідування справи про виведення резиденції Межигір'я з державної власності повідомлено про підозру восьми особам.

Пряма мова: Наразі повідомлено про підозру 8 особам. Є навіть ті, щодо яких вступили вироки у законну силу. Починаючи від посадовців, зокрема, двох президентів та прем’єр-міністра, і до нотаріусів. Наша тактика (розслідування - ред.) — зверху-вниз.

…Чому президент Ющенко? Тому що йому і тільки йому за законом напряму підпорядковувалось Державне управління справами і ним розглядались документи, від яких залежала подальша передача резиденції.

Деталі: За словами Радіонова, повідомлення про підозру щодо екс-президента Віктора Ющенка здійснено за статтею 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Водночас у слідства поки немає достатньо даних, щоб стверджувати, що "Межигір'я" було виведено Ющенком з держвласності як хабар екс-президенту Віктору Януковичу для оголошення дострокових парламентських виборів, хоча "всі версії розглядаються".

Пряма мова: Ми щиро вважаємо, що коли колишній президент (Ющенко – ред.) це робив, він робив це саме з умислом, і саме в умисному злочині слідство його підозрює.

…Співучасть у заволодінні. Він допомагав іншій особі. Необов’язково, щоб ти отримав у власну кишеню якусь частку майна, це може бути і політичне сприяння. Наразі ми говоримо про корисливий умисел на користь Віктора Януковича.

Передісторія:

  • Генеральна прокуратура висунула екс-президенту Віктору Ющенку підозру в розтраті майна у рамках справи про резиденцію "Межигір'я", яка була виведена з державної власності у 2007 році.
  • Йдеться про заволодіння комплексом відпочинку "Пуща Водиця" урочища "Межигір’я" за попередньою змовою групою осіб з прем’єр – міністром, міністром охорони навколишнього середовища і головою НАК "Надра України".
  • Вартість майна оцінюється у 540 млн грн.
  • 28 травня постановою прокурора матеріали щодо Ющенка виділено в окреме провадження.
  • Ющенко відкидає звинувачення Генеральної прокуратури. Він уже був на допиті в ГПУ.
  • 5 липня стало відомо, що ГПУ просить суд накласти арешт на майно Ющенка.
  • Печерський суд Києва двічі відмовив слідчому Генпрокуратури в клопотанні про арешт майна Ющенка.
  • 1 серпня стало відомо, що Управління спецрозслідувань Генпрокуратури завершило слідство щодо Ющенка у справі виведення з державної власності резиденції "Межигір’я".

Українська правда

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Теми: Межигір’я Ющенко Генпрокуратура


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