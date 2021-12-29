Фігурант у справі нападу на журналістів провів "захід" за підтримки НСЖУ

Тельбізов (ліворуч) і Мецгер (праворуч). СКРИНШОТ З ВІДЕОЗАПИСУ "РАДІО СВОБОДА", НА ЯКОМУ ЗАФІКСОВАНИЙ НАПАД НА ЖУРНАЛІСТІВ

Колишній директор департаменту банківської безпеки державного "Укрексімбанку" Ігор Тельбізов, який є фігурантом у справі про напад на знімальну групу "Схеми", провів буцімто "зустріч" із журналістами за сприяння Національної спілки журналістів України.

Джерело: facebook-сторінка журналістки програми "СХЕМИ" Наталії Седлецької, "Детектор Медіа" з посиланням на коментар Сергія Марченка

Пряма мова Седлецької: "Пам’ятаєте Ігоря Тельбізова, який під оплески повертався на роботу в банк? Ми з ним бачимось у судах, він обвинувачений у кримінальному злочині. Його після резонансу зрештою таки звільнили. Але він не вгамовується - і зайнявся відбілюванням власної репутації.

Для цього він винайняв політехнологів (Агенцію кризових комунікацій Дмитра Раімова), які сьогодні влаштували "дискусію Тельбізова з журналістами" у приміщенні.. Національної спілки журналістів. Захід "за підтримки НСЖУ".

Деталі: Ідеться про захід "Укрексімбанк: медійні, репутаційні, політичні, економічні та соціальні наслідки найгучнішого скандалу 2021 року".

За словами Седлецької, на обговоренні за участі Тельбізова були також радники міністра фінансів Василь Горбаль та Андрій Гливка. Після розголосу, Марченко звільнив їх з посад радників.

З-поміж журналістів були колишній речник президента-втікача Віктора Януковича Денис Іванеско, Сергій Дойко, Анастасія Товт, Валерій Калниш і журналістка телеканалу "Наш" Анастасія Можаровська.

Крім того, Тельбізов нібито планує заснувати стипендійну програму для журналістів-початківців та журналістів-розслідувачів.

Седлецька заявила, що журналістів програми "Схеми" на захід не запросили.

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