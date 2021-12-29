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Фигурант по делу нападения на журналистов провел "мероприятие" при содействии НСЖУ

Среда, 29 декабря 2021, 21:38
Фигурант по делу нападения на журналистов провел мероприятие при содействии НСЖУ
Тельбизов (слева) и Мецгер (справа). Скриншот из видеозаписи "Радио Свобода", на котором заснято нападение на журналистов сотрудниками банка

Бывший директор департамента банковской безопасности государственного "Укрэксимбанка" Игорь Тельбизов, который является фигурантом по делу о нападении на съемочную группу "Схемы", провел якобы "встречу" с журналистами при содействии Национального союза журналистов Украины.

Источник: facebook-страница журналистки программы "СХЕМЫ" Натальи Седлецкой, "Детектор Медиа" со ссылкой на комментарий Сергея Марченко

Прямая речь Седлецкой: "Помните Игоря Тельбизова, который под аплодисменты возвращался на работу в банк? Мы с ним видимся в судах, он обвинен в уголовном преступлении. Его после резонанса в конце концов уволили. Но он не унимается – и занялся отбеливанием собственной репутации.

Для этого он нанял политехнологов (Агентство кризисных коммуникаций Дмитрия Раимова), которые сегодня устроили "дискуссию Тельбизова с журналистами" в помещении Национального союза журналистов. Мероприятие "при поддержке НСЖУ".

Детали: Речь идет о мероприятии "Укрэксимбанк: медийные, репутационные, политические, экономические и социальные последствия громкого скандала 2021 года".

По словам Седлецкой, на обсуждении с участием Тельбизова были также советники министра финансов Василий Горбаль и Андрей Гливко. После огласки Марченко уволил их с должностей советников.

Среди журналистов были бывший спикер президента-беглеца Виктора Януковича Денис Иванеско, Сергей Дойко, Анастасия Товт, Валерий Калныш и журналистка телеканала "Наш" Анастасия Можаровская.

Кроме того, Тельбизов якобы планирует учредить стипендиальную программу для начинающих журналистов и журналистов-расследователей.

Седлецкая заявила, что журналистов программы "Схемы" на мероприятие не пригласили.

Предыстория:

  • 4 октября на журналистов программы "Схемы" от издания "Радио Свобода" напали во время записи интервью с Мецгером.
  • 11 октября руководство банка уволило председателя правления банка Евгения Мецгера. 7 октября двум чиновникам государственного банка, включая Мецгера, правоохранители сообщили о подозрении в нападении на журналистов.
  • 11 ноября стало известно, что причастных к нападению на журналистов директора департамента банковской безопасности и начальника управления внутренней безопасности банка возобновили в должностях. В пресс-службе банка сказали, что восстановление на работе Тельбизова и Осипова "требуют нормы законодательства".
  • 12 ноября появилось видео, как Тельбизов заходит в главное помещение банка под бурные овации коллектива.
  • Фигуранты в уголовном деле Тельбизов и Осипов не признали свою вину в суде.

"Украинская правда" в Threads

Темы: медиасвобода слованападениебанки
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