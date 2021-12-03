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В аеропорту Риги через хуртовину літак з'їхав зі злітно-посадкової смуги

П'ятниця, 3 грудня 2021, 16:00
В аеропорту Риги через хуртовину літак з'їхав зі злітно-посадкової смуги
фото: Edgars Rinkēvičs

У міжнародному аеропорту "Рига" через погану видимість з руліжної доріжки з'їхав літак Airbus A220-300, який повертався зі Стокгольма.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Інцидент стався близько полудня, після чого аеропорт закрили для вильотів та посадок. Літаки перенаправили до Вільнюса та Таллінна.

Як зазначають у пресслужбі аеропорту, наразі руліжна доріжка — частина льотного поля аеродрому, що з'єднує між собою елементи льотного поля, спеціально підготовлена ​​та призначена для рулювання та буксирування повітряних суден, — закрита.

"Жоден пасажир у результаті НП не отримав поранень, і всі 44 пасажири в повній безпеці доставлені до термінала аеропорту. Літак доставлений в ангар для подальшої перевірки", - повідомила представник airBaltic Аліса Бетхере.

Свідком інциденту став міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, який повідомив про інцидент у Twitter. У момент події міністр перебував у літаку.

"Незабутній тиждень: повертаючись до Риги, літак з'їхав зі смуги. Дякуємо команді airBaltic, аеропорту, пожежникам і "швидкій" за швидкі дії, спокій та професіоналізм. Наскільки розумію, нічого серйозного ні з ким не сталося", - написав він.

Три рейси були перенаправлені в аеропорти інших країн, а дев'ять вильотів затримані.

У п'ятницю у Ризі сильна хуртовина. Влада попередила, щоб водії були гранично обережні на дорогах.

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Теми: аеропортпогодаЛатвія
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