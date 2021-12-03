В аэропорту Риги из-за метели самолет съехал со взлетно-посадочной полосы

В международном аэропорту "Рига" из-за плохой видимости с рулежной дорожки съехал самолет Airbus A220-300, возвращавшийся из Стокгольма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Инцидент произошел около полудня, после чего аэропорт закрыли для вылетов и посадок. Самолеты перенаправили в Вильнюс и Таллинн.

Как отмечают в пресс-службе аэропорта, в настоящее время рулежная дорожка — часть летного поля аэродрома, соединяющая между собой элементы летного поля, специально подготовленная и предназначенная для руления и буксировки воздушных судов, — закрыта.

"Ни один пассажир в результате ЧП не получил ранений, и все 44 пассажира в полной безопасности доставлены в терминал аэропорта. В свою очередь самолет доставлен в ангар для дальнейшей проверки", — сообщила представитель airBaltic Алиса Бетхере.

Neaizmirstama nedēļa: atgriežoties Rīgā, Stokholmas lidmašīna noslīdēja no skrejceļa. Paldies @airBaltic apkalpei, lidostai, ugunsdzēsējiem un NMPD par ātru rīcību, mieru un profesionalitāti! Cik saprotu, tad nekas nopietns nevienam nav atgadījies pic.twitter.com/sbuY9tKnOg — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 3, 2021

Свидетелем ЧП стал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщивший об инциденте в Twitter. В момент происшествия министр находился в самолете.

"Незабываемая неделя: возвращаясь в Ригу, самолет съехал с полосы. Спасибо команде airBaltic, аэропорту, пожарным и "скорой" за быстрые действия, спокойствие и профессионализм. Насколько я понимаю, ничего серьезного ни с кем не произошло", — написал Ринкевич.

Три прибывающих рейса были перенаправлены в аэропорты других стран, а девять вылетов задержаны.

В пятницу на Ригу обрушилась сильная метель. Власти предупредили, чтобы водители были предельно осторожны на дорогах.

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