Ексрозвідники ГУР кажуть, що Офіс президента погрожував кримінальними провадженнями

Колишній розвідник із Головного управління розвідки Роман Червінський заявив, що розвідникам, причетним до спецоперації із затримки "ваґнерівців", погрожували з Офісу президента кримінальним переслідуванням.

Джерело: ефір токшоу "Свобода слова з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна"

Пряма мова: "Спочатку були погрози звільненнями, кримінальними провадженнями, які передавалися нібито з Офісу президента. Після наради в Офісі президента нам передавалися такі "посили" - "що ви будете притягнуті до відповідальності, ви маєте мовчати!"

Були пропозиції (розвідникам ГУР – ред.) сказати, що операції не було. Саме у двадцятих числах лютого цього року ми були в керівників наших підрозділів, і вони це говорили прямим текстом, що "або мовчіть"... Взагалі намагалися переконати нас, мене особисто – ту людину, яка провела не менше 10 операцій – що це була російська операція. Мені було смішно, і тому я не мав бажання з ними про це говорити.

І тому почалися погрози. Вони сказали, що вони анулюють наші паспорти, що вони почнуть кримінальні провадження".

Деталі: Червінський додав, що після публікації документів про зміст спецоперації на facebook-сторінці журналістки Яніни Соколової, в ГУР звільнили майже всіх розвідників, причетних до розробки спецоперації.

Розвідник додав, що в нього є свідчення тиску влади на тих розвідників, які зберегли посади. Мовляв, хтось із владних кабінетів пропонував долучитися звільнених розвідників до наклепу офіцерів, включно з Червінським, які керували спецоперацією, або ж інакше їх звільнять чи будуть переслідувати.

Червінський вважає, що матеріали про проведення спецоперації були знищені та підроблені, щоби приховати державну зраду серед вищого керівництва держави.

Колишній розвідник ГУР Юрій Семенюк додав, що знищення таких документів є кримінальною відповідальністю, адже такі документи охороняються впродовж 5 років державною таємницею.

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