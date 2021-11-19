"Вагнергейт": начальник розвідки заявив, що не підкоряється голові Офісу президента
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов стверджує, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак не міг впливати на проведення спецоперації щодо затримання членів ПВК "Вагнер", яка зірвалася влітку 2020 року.
Джерело: Буданов в ефірі ток-шоу "Право на владу" 18 листопада, коментуючи у включенні розслідування Bellingcat
Пряма мова: "Ми не слідчі органи, щоб досліджувати чиюсь роль, але якщо Ви ставите питання, чи міг керівник Офісу впливати на хід проведення спецоперації, то я з повною відповідальністю можу сказати, що згідно з законом про розвідку, керівник Офісу, ким би він не був, не може втручатись у проведення будь-якого спеціального заходу.
Ні він не може, ні я не маю повноважень слухати під час проведення подібних акцій цю посадову особу".
Деталі: Із приводу опублікованого журналісткою Яніною Соколовою звіту розвідки, затвердженого його попередником Василем Бурбою, Кирило Буданов заявив, що всі охочі могли передати документи ТСК, а що висвітлюють у пресі – йому не відомо.
За його словами, з приводу операції щодо "вагнерівців" до його відомства звертався два-три дні тому лише журналіст Bellingcat Христо Грозєв.
"Я як кадровий офіцер спецслужби вважаю трошки недоцільним, коли питання проведення спеціальних операцій виноситься в публічне поле. У жодній цивілізованій країні світу таке неприпустимо. Цього немає ніде", – заявив також Буданов.
Під час ток-шоу нардеп "Голосу" Ярослав Железняк зазначив, що основне питання для суспільства зараз: як вплинуло відтермінування спецоперації на її результат і чи був "злив" інформації з України до Білорусі чи Росії, чому "ця історія не стала історією успіху, а стала історією провалу".
А лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що після публікації журналісткою Яніною Соколовою документів розвідки Міноборони Україна може втратити перспективу на доступ до розвідданих країн НАТО.
Передісторія:
- 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера", згодом їх видали Росії. За інформацією УП, українські спецслужби готували масштабну операцію з затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, але операція зірвалась після того, як силовики доповіли про неї Офісу президента.
- Президент Володимир Зеленський значно пізніше заявив, що операція справді готувалась, проте не українськими спецслужбами, а її ідею подали інші країни, які бажали "втягнути Київ в цю історію".
- Американське видання CNN опублікувало статтю, в якій із посиланням на джерела йшлося, що спецоперація під керівництвом України мала американські гроші, технічну допомогу та рекомендації ЦРУ про те, як зібрати російських найманців. В ОПУ заявили, що ці свідчення ненадійні і схожі на версію російських ЗМІ.
- 15 листопада 2021 року тимчасова слідча комісія ВР оприлюднила проміжний висновок, згідно з яким президент Володимир Зеленський не скасовував операцію щодо затримання "вагнерівців", а голова Офісу президента Андрій Єрмак не має на це повноважень.
- 17 листопада Bellingcat та The Insider оприлюднили розслідування, в якому ексголова Головного управління розвідки Василь Бурба пояснював, що Андрій Єрмак пропонував відкласти на тиждень втілення спецоперації щодо "вагнерівців", аби не зірвати домовленості з Росією щодо перемир’я на Донбасі з 27 липня 2020 року. Радник керівника ОП Михайло Подоляк на це заявив, що Андрій Єрмак "не міг навіть пробувати керувати розвідкою".
- 18 листопада журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи, які підтверджують підготовку в Україні спецоперації "Авеню" з затримання найманців ПВК "Вагнер" і той факт, що її фінальний етап було перенесено за рішенням вищого воєнно-політичного керівництва. В ОП заявили, що це серйозний "удар", бо Росія тепер знає всі нюанси роботи української розвідки.
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