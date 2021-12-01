Єрмак про справу "вагнерівців": Я не давав Бурбі жодних команд

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що не давав жодних вказівок колишньому голові Головного управління розвідки Василю Бурбі щодо спецоперації з затримання бойовиків ПВК "Вагнер".

Джерело: інтерв’ю Єрмака "РБК-Україна"

Пряма мова Єрмака: "Що стосується "вагнерівців". Я, звичайно, не давав Бурбі жодних команд. Нам дорікають, що ми спочатку заперечували операцію, а потім визнали її. Я хочу пояснити це.

Підкреслю: жодної санкціонованої операції, про яку говорить пан Бурба, не було. Немає жодного протиріччя між тим, що ми говорили раніше, і що говоримо зараз. Я не відмовляюся від своїх слів".

Деталі: Він також підкреслив, що і президент не давав санкції на цю операцію.

За словами Єрмака, була операція з документування бойовиків, яка була "прекрасна операція, блискуче проведена нашою розвідкою". Він додав, що "документування та розслідування злочинів тривало тривалий час і триває донині" і "документуються всі люди, які скоювали злочини на території Донбасу, вбивали наших людей".

Пряма мова Єрмака: "Що стосується ситуації, яка сьогодні обговорюється (про те, що була вказівка перенести в часі спецоперацію з затримання "вагнерівців", що призвела до провалу операції – ред.), то президент чітко сказав, що це була операція не наших спецслужб. І багато деталей є тому підтвердженням".

Деталі: На запитання, чи була з ним розмова, про яку розповідає Бурба, коли президент його не прийняв (Бурба заявив, що замість Зеленського його прийняв глава ОПУ і передав команду перенести операцію – ред.), Єрмак сказав, що "була дуже коротка розмова".

Він розповів, що Бурба дійсно зайшов нього і "намагався отримати відповіді на якісь питання", на що Єрмак нібито повторив, що "не має права відповідати", що то не його повноваження давати якісь вказівки керівнику ГУР МОУ і що він "не отримував жодних команд і вказівок від президента".

Глава ОПУ підкреслив, що "президент особисто веде все, що пов'язано з розвідувальними органами". Він додав, що іноді Зеленський запрошує його бути присутнім на якихось зустрічах, але жодних доручень від президента з цього приводу він не мав, тому і "не міг давати жодних вказівок пану Бурбі".

Що було раніше: 30 листопада глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що навідався до Державного бюро розслідувань, де дав свідчення у справі "вагнерівців".

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