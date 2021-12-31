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Смертельна ДТП в Харкові: 16-річного водія "Інфініті" віддали під суд

П'ятниця, 31 грудня 2021, 11:57

Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 16-річного водія автомобіля Infiniti, який підозрюється в тому, що 26 жовтня спричинив смертельну аварію в Харкові.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Деталі: Слідство встановило, що 26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в Харкові відбулося зіткнення автомобілів "Шевроле Авео" та "Інфініті" під керуванням 16-річного водія, який рухався на червоний сигнал світлофора.

Внаслідок аварії водій автомобіля "Шевроле Авео" загинув на місці.

Слідчі з'ясували, що на момент ДТП автомобіль "Інфініті" був у справному стані, у тому числі гальмівна та рульова системи.

Підлітка звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, та в завідомо неправдивому повідомленні про вчинення злочину.

Передісторія:

  • 26 жовтня близько 20:40 на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської Микола Харківський на автомобілі марки Infiniti на великій швидкості зіткнувся з іншими автівками Chevrolet i Skoda. Водій Chevrolet загинув на місці.
  • 16-річний юнак наразі перебуває під вартою.
  • 19 листопада адвокати потерпілих заявили, що Харківський визнав свою провину в скоєнні смертельної аварії.
  • 7 грудня психіатрична експертиза визнала підозрюваного осудним. 13 грудня експерти встановили, що "Інфініті", якою керував Харківський, перевищувала допустиму швидкість втричі.
  • Хлопець неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році, коли йому було 14 років, у нього виник конфлікт із жінкою у супермаркеті. Підліток вистрілив у неї із травматичного пістолета, після чого направив зброю у бік її сина.

Українська правда
Теми: ДТПХарківсуд


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