Смертельна ДТП в Харкові: 16-річного водія "Інфініті" віддали під суд

Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 16-річного водія автомобіля Infiniti, який підозрюється в тому, що 26 жовтня спричинив смертельну аварію в Харкові.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Деталі: Слідство встановило, що 26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в Харкові відбулося зіткнення автомобілів "Шевроле Авео" та "Інфініті" під керуванням 16-річного водія, який рухався на червоний сигнал світлофора.

Внаслідок аварії водій автомобіля "Шевроле Авео" загинув на місці.

Слідчі з'ясували, що на момент ДТП автомобіль "Інфініті" був у справному стані, у тому числі гальмівна та рульова системи.

Підлітка звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, та в завідомо неправдивому повідомленні про вчинення злочину.

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