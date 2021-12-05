Міністр оборони: Чисельність військ РФ на кордоні може зрости до 175 тисяч

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що загальна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч.

Джерело: Резніков у коментарі естонському телеканалу ERR, пише Укрінформ

Пряма мова: "Якщо ця тенденція збережеться, їх скоро буде 175 тисяч. Сьогодні ми оцінюємо чисельність цих сил на нашому кордоні в 94 тисячі осіб.

Можливість такого нарощування дійсно є, але ми готові й для нас немає жодних несподіванок".

Що передувало: 3 грудня газета The Washington Post з посиланням на дані американської розвідки повідомила, що Кремль планує наступ на Україну на кількох фронтах вже на початку наступного року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.

Наступного дня німецьке видання Bild заявило, що Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно із Києвом.

Передісторія: