У Путіна звинуватили Зеленського у підтримці істерики: Не готуємо наступи ні на кого

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає неприйнятною "істерику", яку нібито нагнітають навколо скупчення російських військ біля кордону з Україною англосаксонські та українські ЗМІ, а також президент України Володимир Зеленський.

Джерело: Пєсков у коментарі ТАСС

Пряма мова: "Ця істерика, яка зараз нагнітається в англосаксонських ЗМІ, в українських ЗМІ і підтримується українськими політиками на чолі з главою держави, ми вважаємо її абсолютно неприйнятною".

Деталі: Коментуючи висловлювання Зеленського про те, що президент РФ Володимир Путін "має публічно сказати" про відсутність планів нападу на Україну, Пєсков заявив: "Самі твердження про те, що Росія на когось збирається наступати, і закиди на адресу Росії в тому плані, що Росія якось агресивно поводиться, абсолютно безпідставні й невірні по суті".

"Ми побоюємося, ми вже говорили, що це нагнітання може бути спробою приховати власну підготовку [України] щодо силового вирішення проблеми Донбасу. Це було б повним божевіллям", - заявив Пєсков.

Він також стверджує, що "Росія не готувала, не готує і не готуватиме жодних наступів ні на кого".

"Росія – абсолютно миролюбна країна, яка зацікавлена ​​у добрих відносинах зі своїми сусідами", - запевнив представник Кремля.

При цьому він залишив без відповіді питання про нібито переданий через президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана список на обмін утримуваними особами.

"Список – без коментарів", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи отримано цей документ російською стороною.

Що передувало: На пресконференції 26 листопада Зеленський заявив, що президент РФ має привселюдно сказати, що "ми не плануємо, Росія не готує повномасштабне вторгнення до України"".

"Не хочете зустрічі – давайте говорити телефоном, давайте скажемо це публічно, що РФ не готує повномасштабне вторгнення в Україну", – наголосив Зеленський.

Він також заявив, Україна передала РФ через Туреччину повністю верифікований список на обмін. "Список переданий Туреччині. Нещодавно я розмовляв з Ердоганом, він мав зустріч з президентом РФ, і на рівні контактних груп цей список передали РФ. Він просив за всіх, але наголос був на кримських татар. Відповіді поки що немає", - сказав Зеленський.

Передісторія: