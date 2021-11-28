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У Путіна звинуватили Зеленського у підтримці істерики: Не готуємо наступи ні на кого

Неділя, 28 листопада 2021, 22:42
kremlin.ru

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає неприйнятною "істерику", яку нібито нагнітають навколо скупчення російських військ біля кордону з Україною англосаксонські та українські ЗМІ, а також президент України Володимир Зеленський.

Джерело: Пєсков у коментарі ТАСС

Пряма мова: "Ця істерика, яка зараз нагнітається в англосаксонських ЗМІ, в українських ЗМІ і підтримується українськими політиками на чолі з главою держави, ми вважаємо її абсолютно неприйнятною".

Деталі: Коментуючи висловлювання Зеленського про те, що президент РФ Володимир Путін "має публічно сказати" про відсутність планів нападу на Україну, Пєсков заявив: "Самі твердження про те, що Росія на когось збирається наступати, і закиди на адресу Росії в тому плані, що Росія якось агресивно поводиться, абсолютно безпідставні й невірні по суті".

"Ми побоюємося, ми вже говорили, що це нагнітання може бути спробою приховати власну підготовку [України] щодо силового вирішення проблеми Донбасу. Це було б повним божевіллям", - заявив Пєсков.

Він також стверджує, що "Росія не готувала, не готує і не готуватиме жодних наступів ні на кого".

"Росія – абсолютно миролюбна країна, яка зацікавлена ​​у добрих відносинах зі своїми сусідами", - запевнив представник Кремля.

При цьому він залишив без відповіді питання про нібито переданий через президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана список на обмін утримуваними особами.

"Список – без коментарів", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи отримано цей документ російською стороною.

Що передувало: На пресконференції 26 листопада Зеленський заявив, що президент РФ має привселюдно сказати, що "ми не плануємо, Росія не готує повномасштабне вторгнення до України"".

"Не хочете зустрічі – давайте говорити телефоном, давайте скажемо це публічно, що РФ не готує повномасштабне вторгнення в Україну", – наголосив Зеленський.

Він також заявив, Україна передала РФ через Туреччину повністю верифікований список на обмін. "Список переданий Туреччині. Нещодавно я розмовляв з Ердоганом, він мав зустріч з президентом РФ, і на рівні контактних груп цей список передали РФ. Він просив за всіх, але наголос був на кримських татар. Відповіді поки що немає", - сказав Зеленський.

Передісторія:

  • РФ сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що РФ готується до наймасштабнішої атаки на Україну до кінця січня–початку лютого. Про ризик російського вторгнення в Україну також завляють у США і НАТО.
  • При цьому в Росії розповсюджують заяви про те, що Україна планує наступ на Донбасі та про можливі провокації з боку України. Зокрема, представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Збройні сили України ведуть наступальні дії у деяких районах Донбасу.
  • У МЗС України ці слова спростували, й заявили, що такі заяви мають на меті надати інформаційне прикриття російським військам на тлі загострення ними безпекової ситуації на Донбасі та вздовж українського кордону.
  • 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде силою відбивати Донбас від російських окупантів, оскільки гинутимуть українські військові.

Теми: РосіяПутінЗеленськийкордон


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