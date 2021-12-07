У Франції внаслідок вибуху обвалився житловий будинок, під завалами шукають людей

Триповерхова будівля обвалилася внаслідок вибуху в муніципалітеті Санарі-сюр-Мер на півдні Франції.

Про це пише BFM TV, повідомляє "Європейська правда".

Вибух стався у вівторок близько 3:50 ранку і спричинив обвалення багатоквартирного будинку в портовому районі.

"Прибулі на місце служби порятунку виявили сильний запах газу", - заявив представник місцевої влади.

Чотирьох людей було доставлено в службу екстреної допомоги, ще до п'яти осіб можуть бути під завалами, але точна кількість поки що невідома.

На місці працюють пожежники та команда, що спеціалізується на ліквідації наслідків аварійно-рятувальних робіт.

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