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У Франції внаслідок вибуху обвалився житловий будинок, під завалами шукають людей

Вівторок, 7 грудня 2021, 08:43
У Франції внаслідок вибуху обвалився житловий будинок, під завалами шукають людей
Фото bfmtv.com

Триповерхова будівля обвалилася внаслідок вибуху в муніципалітеті Санарі-сюр-Мер на півдні Франції.

Про це пише BFM TV, повідомляє "Європейська правда".

Вибух стався у вівторок близько 3:50 ранку і спричинив обвалення багатоквартирного будинку в портовому районі.

"Прибулі на місце служби порятунку виявили сильний запах газу", - заявив представник місцевої влади.

Чотирьох людей було доставлено в службу екстреної допомоги, ще до п'яти осіб можуть бути під завалами, але точна кількість поки що невідома.

На місці працюють пожежники та команда, що спеціалізується на ліквідації наслідків аварійно-рятувальних робіт.

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Теми: Франціянерухомістьвибух
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