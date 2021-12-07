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Во Франции в результате взрыва обрушился жилой дом, под завалами ищут людей

Вторник, 7 декабря 2021, 09:43
Фото bfmtv.com

Трехэтажное здание обрушилось в результате взрыва в муниципалитете Санари-сюр-Мер на юге Франции.

Об этом пишет BFM TV, сообщает "Европейская правда".

Взрыв произошел во вторник около 3:50 утра и привел к обрушению многоквартирного дома в портовом районе.

"Прибывшие на место службы спасения обнаружили сильный запах газа", - заявил представитель местных властей.

Четыре человека были доставлены в службу экстренной помощи, еще до пяти человек могут быть под завалами, но точное количество пока неизвестно.

На месте работают пожарные и команда, специализирующаяся на ликвидации последствий аварийно-спасательных работ.

Темы: Франциянедвижимостьвзрыв
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