"Остаточне звинувачення": росіянці Сапезі в Білорусі інкримінують 4 статті
У Білорусі росіянці Софії Сапезі, затриманій разом із опозиційним блогером Романом Протасевичем у травні, висунули остаточне звинувачення, їй інкримінують чотири статті.
Джерело: голова Слідчого комітету Білорусі Дмитро Гора, "БЕЛТА"
Пряма мова Гори: "Попереднє слідство у кримінальній справі щодо Софії Сапеги закінчується, пред'явлено остаточне звинувачення за низкою статей Кримінального кодексу.
Серед них – розпалювання соціальної ворожнечі й ненависті; злочин проти інформаційної безпеки, правил поводження з особистими даними; погрози на адресу правоохоронців.
Найближчим часом справу буде пред'явлено для ознайомлення".
Деталі: У кримінальній справі, крім Софії Сапеги, проходять колишні співробітники "Белтелекому", а також інші люди, які, за словами голови Слідкому Білорусі, сприяли "протиправній діяльності, викладаючи персональні дані в незаконні Telegram-канали".
Передісторія:
- 23 травня літак "Ryanair" екстрено посадили в аеропорту Мінська під приводом повідомлення про мінування, після чого білоруські силовики затримали екс-головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу. Вони летіли з відпочинку в Греції до Литви.
- Відносно Протасевича порушено кримінальну справу за кількома статтями, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Крім того, керівництво так званої "ЛНР" готується судити Протасевича і нібито отримало в Білорусі докази його служби в "Азові".
- Сапега проходила у двох кримінальних справах: в одній – як підозрювана в організації групових дій, що грубо порушують громадський порядок (ст. 342 КК Білорусі), в іншій – як обвинувачена в розпалюванні расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі чи розні (ч. 3 ст. 130 КК Білорусі). Стверджувалося, що вона є адміністратором Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі", де публікували персональні дані силовиків.
- Батько Софії Андрій Сапега просив самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка зустрітися з ним і помилувати його доньку.