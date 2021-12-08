"Остаточне звинувачення": росіянці Сапезі в Білорусі інкримінують 4 статті

Софія Сапега, фото з її Instagram

У Білорусі росіянці Софії Сапезі, затриманій разом із опозиційним блогером Романом Протасевичем у травні, висунули остаточне звинувачення, їй інкримінують чотири статті.

Джерело: голова Слідчого комітету Білорусі Дмитро Гора, "БЕЛТА"

Пряма мова Гори: "Попереднє слідство у кримінальній справі щодо Софії Сапеги закінчується, пред'явлено остаточне звинувачення за низкою статей Кримінального кодексу.

Серед них – розпалювання соціальної ворожнечі й ненависті; злочин проти інформаційної безпеки, правил поводження з особистими даними; погрози на адресу правоохоронців.

Найближчим часом справу буде пред'явлено для ознайомлення".

Деталі: У кримінальній справі, крім Софії Сапеги, проходять колишні співробітники "Белтелекому", а також інші люди, які, за словами голови Слідкому Білорусі, сприяли "протиправній діяльності, викладаючи персональні дані в незаконні Telegram-канали".

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