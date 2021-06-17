Батько Сапеги просить Лукашенка помилувати її: "Історія кохання, а не переконань"

Батько громадянки Росії Софії Сапеги просить самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка зустрітися з ним і помилувати його дочку, яку затримали з Романом Протасевичем у Мінську в травні.

Джерело: відеозвернення Андрія Сапеги, записане в редакції ІА PrimaMedia у Владивостоці

Пряма мова: "Моя старша дочка утримується в СІЗО білоруського КДБ за звинуваченням у скоєнні низки злочинів. Їй загрожують дуже серйозні тюремні терміни. У цьому зверненні напередодні візиту Олександра Лукашенка в Приморський край я б хотів звернутися до нього особисто як батько до батька.

Олександр Григорович, я прошу вас про милосердя. Годі жорстокості, останнім часом світ нею переповнений. Будь-яка людина зі здоровим глуздом розуміє, що Софія опинилася не в тому місці і не з тією людиною.

До зустрічі з Романом Протасевичем вона була звичайною дівчиною. Під час протестів у Мінську вона була в Литві. І якщо щось вона і робила в той період, коли була знайома з Протасевичем, – це точно історія любові, а не переконань. Вона допомагала Роману в його роботі.

Олександре Григоровичу, як батько батька я прошу про особисту зустріч і готовий привести всі необхідні гарантії того, що моя дочка вже не буде залучена в протиправні дії".

Деталі: Андрій Сапега також попросив губернатора Приморського краю сприяти в організації особистої зустрічі з президентом Лукашенком.

"Можливо, мені вдасться переконати його помилувати мою дочку. Не ламайте їй долю, вона просто маленька дівчинка, яка тільки-но починає життя", – заявив він у зверненні.

Андрій Сапега уточнив, що зараз інтереси Софії представляють два юристи. Вони дали підписку про нерозголошення, а справі присвоїли гриф секретності, тому інформація, яку отримує сім'я, – уривчаста і вкрай мізерна.

"Софія тримається, пише листи, багато читає. Її маму кілька днів тому викликали до Слідчого комітету, де вона давала свідчення у справі Софії – її запитували про те, хто фінансував перебування дочки в Литві і її навчання, чому вона вступила там у Європейський гуманітарний університет, у якому вона вивчала міжнародне право", – розповів чоловік.

Андрій Сапега сподівається, що Росія допоможе його дочці і буде домагатися екстрадиції, адже питання про затримання російської громадянки було включено до порядку денного нещодавньої зустрічі Володимира Путіна й Олександра Лукашенка.

Його турбують "і статті, і фабула звинувачення" – про "Чорну книгу Білорусі", де наводилися у відкритому доступі дані білоруських силовиків, суддів і правоохоронців та їхніх сімей. За словами Сапеги-старшого, при таких звинуваченнях Софії розраховувати на справедливий суд навряд чи доводиться.

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