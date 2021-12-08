Росія вручила ноту посольству США через інцидент з літаками над Чорним морем

Росія вручила посольству США ноту протесту у зв’язку з інцидентом над Чорним морем, коли, як заявили у Москві, відбулось небезпечне зближення рейсу "Аерофлоту" та літака НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Вона заявила, що США та інші члени Альянсу "нарощують активність біля російських кордонів", та назвала інцидент "провокацією проти цивільної авіації", що створює загрозу для безпеки авіарейсів.

Захарова повторила російську версію інциденту з бортом "Аерофлоту" та додала, що тоді ж у небезпеці опинився рейс мальтійської компанії, що прямував до Сочі, і пізніше 3 грудня російські винищувачі піднімалися для супроводу над Чорним морем стратегічного літака-розвідника США RC-135.

Вона нагадала також про інциденти, які сталися раніше у жовтні.

"Наголошуємо, що неприйнятна і небезпечна активність авіації країн-членів НАТО, коли польоти американських військових літаків і союзників США здійснюються без радіозв’язку, надання планів польоту і отримання диспетчерського дозволу, створює серйозні ризики для безпеки польотів цивільних суден… Залишаючи за собою право реагувати на виклики з боку США і керованих ними членів НАТО, закликаємо до предметного діалогу щодо гарантій безпеки і обговорення шляхів зниження воєнно-політичної напруги… В іншому разі для запобігання та усунення загроз, що виникають, будуть задіяні усі наявні у нашому розпорядженні засоби", - заявила Захарова.

Нагадаємо, у Росавіації заявили, що вранці 3 грудня над відкритими водами Чорного моря "поблизу району відповідальності російських органів обслуговування повітряного руху" літак-розвідник НАТО CL600 рухався, перетинаючи встановлений для цивільних повітряних суден маршрут обслуговування повітряного руху. Екіпаж літака-розвідника нібито не відповідав на запити диспетчерів.

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