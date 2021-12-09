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У Генштабі РФ запевняють, що не планують вторгнення до України

Четвер, 9 грудня 2021, 13:38
У Генштабі РФ запевняють, що не планують вторгнення до України
Валерій Герасимов. Фото: пресслужба міноборони рф

Очільник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов стверджує, що ЗМІ "брешуть" про плани вторгнення Росії до України.

Джерело: російська провладна новинна агенція ТАСС з посиланням на коментар Герасимова

Пряма мова: "Країни НАТО приділяють забагато уваги до переміщення військ на території Російської Федерації. Передислокація підрозділів у ході бойової підготовки - це буденна практика для збройних сил будь-якої держави. Військова діяльність здійснюється на національній території, і про неї не потрібно сповіщувати. Інформація, яку поширюють ЗМІ, про вторгнення Росії до України, є брехливою". 

Деталі: У російському генштабі додали, що Україна, за їхніми даними, застосовує на Донбасі зброю, надану країнами НАТО, зокрема американські протитанкові комплекси Javelin і турецькі бойові дрони Bayraktar.

На їхню думку, це може призвести до провокацій, які російським військовим доведеться "призупиняти".

Передісторія: 

  • 7 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Владімір Путін провели відеоконференцію, на якій обговорили накопичення російських військ поблизу українських кордонів. Путін сказав, що НАТО "намагається освоїти території" України. Натомість Байден запевнив, що США застосують потужні економічні та політичні санкції в разі вторгнення Росії.
  • Джерела в американському уряді повідомляли американським журналістам, що проєкт "Північний потік – 2" зупинять у разі повномасштабної війни Росії проти Україні.
  • Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд сказала, що Росія здатна стягнути вдвічі більше військ до українських кордонів, ніж вона могла навесні 2021 року.
  • У Кремлі не втомлються повторювати тези, що в Україну "завозять" солдатів НАТО.
  • 8 грудня Путін назвав провокативним питання журналіста, чи збирається Росія напасти на Україну.

Українська правда

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Теми: РосіявійнаУкраїнаДонбас
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