У Генштабі РФ запевняють, що не планують вторгнення до України

Очільник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов стверджує, що ЗМІ "брешуть" про плани вторгнення Росії до України.

Джерело: російська провладна новинна агенція ТАСС з посиланням на коментар Герасимова

Пряма мова: "Країни НАТО приділяють забагато уваги до переміщення військ на території Російської Федерації. Передислокація підрозділів у ході бойової підготовки - це буденна практика для збройних сил будь-якої держави. Військова діяльність здійснюється на національній території, і про неї не потрібно сповіщувати. Інформація, яку поширюють ЗМІ, про вторгнення Росії до України, є брехливою".

Деталі: У російському генштабі додали, що Україна, за їхніми даними, застосовує на Донбасі зброю, надану країнами НАТО, зокрема американські протитанкові комплекси Javelin і турецькі бойові дрони Bayraktar.

На їхню думку, це може призвести до провокацій, які російським військовим доведеться "призупиняти".

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