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Міністр показав дизайн нового СІЗО у Львові: Душа просить чогось яскравого

Четвер, 9 грудня 2021, 18:43
Рендер екстер'єру майбутньої будівлі Львівського СІЗО. Фото: facebook Малюськи

Міністр юстиції Денис Малюська поділився ескізами майбутнього приміщення Львівського слідчого ізолятора.

Джерело: facebook-сторінка Малюськи, видання "Zaxid.net" з посиланням на рішення Львівської міської ради

Пряма мова: "Думав викласти фото чергових ремонтів у камерах СІЗО. 

Але погода похмура, дощить, на дорогах корки.

Душа просить чогось яскравого і теплого.

Ну і ок, подумав я і викладаю ілюстрації дизайну майбутнього Львівського СІЗО, проектування якого знаходиться на фінальному етапі і який ми збудуємо за рахунок надходжень від Великого розпродажу в‘язниць.

P.S. ну і щоб два рази не вставати - до дня введення в дію закону про олігархів залишилось 149 днів.

При чем тут закон об олигархах? – запитає хтось.

А как всегда ни при чем.

Відповім я".

Камери для арештантів
Камери для арештантів
Фото: Facebook-сторінка Малюськи
Камери для арештантів
Камери для арештантів
Фото: Facebook-сторінка Малюськи
Фото камери для утримання арештанта
Фото камери для утримання арештанта
Фото: Facebook-сторінка Малюськи
Кімната відпочинку
Кімната відпочинку
Фото: Facebook-сторінка Малюськи

Деталі: На ескізах можна побачити камери для проживання, спортзал та вигляд будівлі ззовні.

Новий слідчий ізолятор планують збудувати в західному передмісті Львова на вулиці Збиральній на ділянці землі розміром 8,3 га. Проєкт погодили на сесії Львівської міської ради 19 березня 2021 року.

Вигляд будівлі ззовні
Вигляд будівлі ззовні
Фото: Facebook-сторінка Малюськи

Територія нового СІЗО складатиметься з кількох корпусів: п’ятьох режимних корпусів, лікарні на 150 місць, спортзалу, збірного та слідчого відділень. Загалом одночасно у новому СІЗО зможе перебувати 720 чоловіків та 70 жінок і неповнолітніх. Окрім того, на території слідчого ізолятора облаштують сектор максимального рівня безпеки на 50 людей. На території слідчого ізолятора також будуть їдальня, лазня, клуб, крамниця і пекарня.

Камери для арештантів
Камери для арештантів
Фото: Facebook-сторінка Малюськи
Камери для арештантів
Камери для арештантів
Фото: Facebook-сторінка Малюськи

На території СІЗО облаштують окремі прогулянкові зони для чоловіків, жінок, матерів з дітьми, інфекційних хворих, для занять спортом. Окрім того, планується збудувати розплідник та вольєр для службових собак та облаштувати навчальні класи для кінологів. На території ізолятора збудують ремонтні майстерні та гараж для автомобілів.

Передісторія:

  • 22 жовтня в українських СІЗО запустили послугу оплати за користування телефоном та Інтернетом.
  • У травні Малюська похизувався ремонтом у платних камерах для арештантів у Лук'янівському СІЗО в Києві. 
  • У 2020 році в рамках реформування пенітенціарної системи, в українських слідчих ізоляторах почали працювати платні камери з підвищеним рівнем комфорту. У Міністерстві юстиції твердять, що за минулий рік отримали 2,8 мільйона гривень на платних камерах.
  • Мін'юст також отримує додаткові надходження від приватизації в'язниць. У червні Фонд державного майна продав колонію у Львові за понад 370 мільйонів гривень. У вересні Мін'юст виставив на продаж ще три в'язниці.

Українська правда
Теми: СІЗОМалюськаМін'юств'язниця


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