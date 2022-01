На популярному єгипетському курорті випав сніг

У суботу, 1 січня, у Хургаді пройшла гроза, що супроводжувалася сильними опадами, включно зі снігом.

Джерело: Ahram Online, Egypt Today

Деталі: У місті, що розташоване у посушливому регіоні й межує з пустелею, опади – досить рідкісне явище. Внаслідок суботнього снігу з градом та дощем дороги міста перетворилися на басейни зі стоячою водою.

On the first day of the new year, snow covers the streets if Hurghada accompanied by heavy rain lasting for several hours 🌨️❄️⛄️#EgyptToday #Egypt #Hurghada #Winter | #مصر #الشتاء #الغردقة pic.twitter.com/cs5TjhbUwf