На популярному єгипетському курорті випав сніг

У суботу, 1 січня, у Хургаді пройшла гроза, що супроводжувалася сильними опадами, включно зі снігом.

Джерело: Ahram Online, Egypt Today

Деталі: У місті, що розташоване у посушливому регіоні й межує з пустелею, опади – досить рідкісне явище. Внаслідок суботнього снігу з градом та дощем дороги міста перетворилися на басейни зі стоячою водою.

Реклама:

On the first day of the new year, snow covers the streets if Hurghada accompanied by heavy rain lasting for several hours 🌨️❄️⛄️#EgyptToday #Egypt #Hurghada #Winter | #مصر #الشتاء #الغردقة pic.twitter.com/cs5TjhbUwf