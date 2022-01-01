На популярному єгипетському курорті випав сніг

У суботу, 1 січня, у Хургаді пройшла гроза, що супроводжувалася сильними опадами, включно зі снігом.

Джерело: Ahram Online, Egypt Today

Деталі: У місті, що розташоване у посушливому регіоні й межує з пустелею, опади – досить рідкісне явище. Внаслідок суботнього снігу з градом та дощем дороги міста перетворилися на басейни зі стоячою водою.

У багатьох частинах Єгипту, включаючи прибережне місто Хургада, з четверга спостерігається погіршення погодних умов та значне зниження температури.

У 5 єгипетських регіонах у суботу оголосили про закриття шкіл через надзвичайні погодні умови.