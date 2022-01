На популярном египетском курорте выпал снег

В субботу, 1 января, в Хургаде прошла гроза, сопровождавшаяся сильными осадками, включая снег и град.

Источник: Ahram Online, Egypt Today

On the first day of the new year, snow covers the streets if Hurghada accompanied by heavy rain lasting for several hours 🌨️❄️⛄️#EgyptToday #Egypt #Hurghada #Winter | #مصر #الشتاء #الغردقة pic.twitter.com/cs5TjhbUwf