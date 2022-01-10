Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Держдеп повідомив деталі перших переговорів США і Росії в Женеві

Понеділок, 10 січня 2022, 02:58
фото: Getty Images

У Державному департаменті Штатів повідомляють, як пройшов перший раунд переговорів США і Росії.

Джерело: Держдеп

Деталі: Заступниця держсекретаря США Венді Шерман зустрілася в Женеві із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим.

Сторони попередньо обговорили теми, винесені на позачергове засідання Діалогу зі стратегічної стабільності (SSD) 10 січня.

Шерман наголосила на відданості США міжнародним принципам суверенітету, територіальної цілісності та свободи суверенних держав обирати союзи.

Заступниця держсекретаря підтвердила, що "Сполучені Штати вітатимуть справжній прогрес, досягнутий за допомогою дипломатії".

"Сполучені Штати обговорюватимуть окремі двосторонні питання з Росією, але не обговорюватимуть європейську безпеку без наших європейських союзників і партнерів", – ідеться в повідомленні Держдепу.

Що передувало: Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати відкриті для обговорення обмежень на розміщення ракет та військових навчань у Європі під час переговорів із Росією, але не чисельності військ НАТО.

Передісторія:

  • Блінкен заявив у неділю, що не очікує проривів у переговорах з безпеки між США і Росією цього тижня, але сподівається знайти спільну мову на тлі кризи в Україні.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що США та НАТО готові обговорити з Росією "контроль над озброєннями, зусилля щодо забезпечення більшої прозорості військової діяльності, навчань, а також ліній зв'язку".
  • Напередодні переговорів з Росією посадовці в США висловили готовність внести зміни у майбутні рішення щодо стратегічних позицій США в Європі, але водночас вони пригрозили РФ наджорсткими санкціями у разі вторгнення в Україну.
  • Представник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що Вашингтон не розглядає можливості скорочення чисельності американських військ у Європі.
  • Російська делегація вдень 9 січня прибула до Швейцарії для участі в переговорах зі США стосовно так званих "гарантій безпеки". Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, який прибув на переговори, заявив, що НАТО "треба збирати манатки" та повертатися до рубежів 1997 року.

Українська правда
Теми: СШАРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоСтало відомо, хто претендує замінити Кличка в КМДА

Блінкен запевнив Кулебу в готовності збільшити оборонну допомогу Україні

Зростання промислових цін стало рекордним за 25 років

В Україні починається нова хвиля коронавірусу – НАН

Росія запланувала дестабілізувати Україну зсередини – Нуланд

Посол США в НАТО: Якщо Росія продовжить конфронтацію, будуть серйозні наслідки

Усі новини...
США
Росія заявляє, що переговори зі Штатами будуть "важкими"
Пожежу в Нью-Йорку із 19 загиблими спричинив несправний обігрівач
Блінкен про Казахстан: наказ стріляти на ураження має бути скасовано
Останні новини
11:34
Курс валют на 12 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:30
фото "КІА" вилетів на зустрічну на Харківщині: троє загиблих
11:28
фотоСтало відомо, хто претендує замінити Кличка в КМДА
11:26
В Україну прийшли сильні морози, але потепління не за горами
11:17
"Укрзалізниця" отримала понад 450 мільйонів прибутку
10:55
ЗМІ дізналися, що увійде до "секретного" пакета військової допомоги США для України
10:52
Росія за політично-релігійними обвинуваченнями переслідує 130 українців – омбудсмен
10:42
Німеччина, попри повідомлення ЗМІ та МЗС, не спростила в’їзд для туристів з України
10:36
фото"Співпраця" на 4 мільйони: ДБР затримало на відкаті столичного комунальника
10:33
Тайвань проінвестує 1 мільярд доларів у Литву
Усі новини...