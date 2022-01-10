Госдеп сообщил детали первых переговоров США и России в Женеве

В Государственном департаменте Штатов сообщают, как прошёл первый раунд переговоров США и России.

Источник: Госдеп

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман встретилась в Женеве с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

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Стороны предварительно обсудили темы, вынесенные на внеочередное заседание Диалога по стратегической стабильности (SSD) 10 января.

Шерман отметила приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств избирать союзы.

Замгоссекретаря подтвердила, что "Соединенные Штаты будут приветствовать настоящий прогресс, достигнутый с помощью дипломатии".

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"Соединенные Штаты будут обсуждать отдельные двусторонние вопросы с Россией, но не будут обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров", – говорится в сообщении Госдепа.

Что предшествовало: Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты открыты для обсуждения ограничений на размещение ракет и военных учений в Европе во время переговоров с Россией, но не численности войск НАТО.

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