Госдеп сообщил детали первых переговоров США и России в Женеве
В Государственном департаменте Штатов сообщают, как прошёл первый раунд переговоров США и России.
Источник: Госдеп
Заместитель госсекретаря США Венди Шерман встретилась в Женеве с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым.
Стороны предварительно обсудили темы, вынесенные на внеочередное заседание Диалога по стратегической стабильности (SSD) 10 января.
Шерман отметила приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств избирать союзы.
Замгоссекретаря подтвердила, что "Соединенные Штаты будут приветствовать настоящий прогресс, достигнутый с помощью дипломатии".
"Соединенные Штаты будут обсуждать отдельные двусторонние вопросы с Россией, но не будут обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров", – говорится в сообщении Госдепа.
Что предшествовало: Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты открыты для обсуждения ограничений на размещение ракет и военных учений в Европе во время переговоров с Россией, но не численности войск НАТО.
Предыстория:
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что не ожидает прорывов в переговорах по безопасности между США и Россией на этой неделе, но надеется найти общий язык на фоне кризиса в Украине.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США и НАТО готовы обсудить с Россией "контроль над вооружениями, усилия по обеспечению большей прозрачности военной деятельности, учений, а также линий связи".
- В преддверии переговоров с Россией чиновники в США выразили возможность постепенного изменения решений относительно будущих стратегических позиций США в Европе, но в то же время они пригрозили РФ сверхжесткими санкциями в случае вторжения в Украину.
- Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность сокращения численности американских войск в Европе.
- Российская делегация днем 9 января прибыла в Швейцарию для участия в переговорах с США по так называемым "гарантиям безопасности". Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на переговоры, заявил, что НАТО "надо собирать манатки" и возвращаться к рубежам 1997 года.