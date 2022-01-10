Новини 10 січня: протести у Казахстані, переговори США та Росії

Токаєв заявив, що в Казахстані відновлено порядок після "спроби перевороту"; переговори США і Росії щодо безпеки завершилися у Женеві — актуальні новини 10 січня.

Про протести у Казахстані

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ заявив про повне відновлення порядку в його країні. За словами Токаєва, в Казахстані виконують "миротворчі завдання" 2030 військовослужбовців сил ОДКБ і 250 одиниць бойової техніки.

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За словами президента Казахстану, на сьогодні до органів поліції доставлено "близько 8 тисяч осіб, і правоохоронні та спеціальні органи перевіряють їхню причетність до актів тероризму, вбивств, мародерства й інших злочинів".

Міністерство закордонних справ України вперше у офіційній заяві виступили із засудженням насильства у Казахстані. Окремо в МЗС прокоментували введення у Казахстан військ ОДКБ, серед яких переважають російські військові.

Про переговори США та Росії

ВІДЕО ДНЯ

Переговори США та Росії щодо гарантій безпеки в Женеві завершилися. Зустріч проходила на території представництва США при відділенні ООН у Женеві у закритому форматі. Переговори тривали майже 8 годин.

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