Токаєв заявив, що в Казахстані відновлено порядок після "спроби перевороту" 

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ заявив про повне відновлення порядку в його країні.

Джерело: "Інтерфакс"

Пряма мова Токаєва: "Повний порядок у Казахстані відновлено, загрози для безпеки країни відвернено, в рамках антитерористичної операції триває робота з виявлення осіб, які брали участь у злочинах…

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Операція триває, коригуються плани з виявлення бойовиків, які застосовують нову тактику маскування, переодягаються в цивільний одяг, зголюють бороди тощо. Попереду велика напружена робота, долучаються ветерани правоохоронних органів і армії".

Деталі: За словами президента Казахстану, на сьогодні до органів поліції доставлено "близько 8 тисяч осіб, і правоохоронні та спеціальні органи перевіряють їхню причетність до актів тероризму, вбивств, мародерства й інших злочинів".

Він заявив, що "вилучено 116 одиниць зброї".

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За словами Токаєва, в Казахстані виконують "миротворчі завдання" 2030 військовослужбовців сил ОДКБ і 250 одиниць бойової техніки.

Він також заявив, що світовій спільноті буде надано додаткові докази підготовки та проведення терористичної агресії проти Казахстану.

Токаєв стверджує, що готувався державний переворот, організатори як привід використали невдоволення населення зростанням цін на автомобільний газ, але не відступили від свої планів навіть після задоволення цінових вимог мітингарів.

Пряма мова: "Ідеться про спробу державного перевороту. Тепер уже очевидно, що всі ці бойові дії координувалися з одного центру, ретельно спланована операція вступила у вирішальну фазу.

Про це свідчать синхронні напади на будівлі регіональної влади, правоохоронних органів, слідчі ізолятори, стратегічні об'єкти, банки, телевежу й телеканали. Захоплювалися аеропорти, перекривалися автомобільні дороги та залізниці, блокувалася робота швидкої допомоги та пожежників…

Під ширмою стихійних протестів розгорнулася хвиля масових заворушень. Як за єдиною командою проявилися релігійні радикали, кримінальні елементи, запеклі бандити, мародери та дрібні хулігани.

Соціально-економічні та суспільно-політичні вимоги відійшли на другий і третій план, про них забули. Слідом за цим розгорнулася гаряча фаза і почали діяти групи озброєних бойовиків, які чекали своєї години.

Стала очевидною головна мета – підрив конституційного ладу, руйнування інститутів управління, захоплення влади".

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