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Новости 10 января: протесты в Казахстане, переговоры США и России

Понедельник, 10 января 2022, 21:22
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Токаев заявил, что в Казахстане восстановлен порядок после "попытки переворота"; переговоры США и России по безопасности завершились в Женеве - актуальные новости 10 января.

О протестах в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил о полном восстановлении порядка в его стране. По словам Токаева, в Казахстане выполняют "миротворческие задания" 2030 военнослужащих сил ОДКБ и 250 единиц боевой техники.

По словам президента Казахстана, на сегодняшний день в органы полиции доставлено "около 8 тысяч человек, и правоохранительные и специальные органы проверяют их причастность к актам терроризма, убийствам, мародерству и другим преступлениям".

Министерство иностранных дел Украины впервые в официальном заявлении выступило с осуждением насилия в Казахстане. Отдельно в МИДе прокомментировали введение в Казахстан войск ОДКБ, среди которых преобладают российские военные.

О переговорах США и России

Переговоры США и России по гарантиям безопасности в Женеве завершились. Встреча проходила на территории представительства США при отделении ООН в Женеве в закрытом формате. Переговоры продолжались около 8 часов.

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Темы: КазахстанСШАРосcия
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