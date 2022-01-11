У Конгресі США пропонують визнати за Україною статус країни "НАТО-плюс"

Будівля Конгресу у Вашинґтоні в грудні 2021 року. Фото: Getty Images

Американські конгресмени від Республіканської партії зареєстрували законопроєкт, який оголосить Україну "країною НАТО-плюс" і полегшить надання збройної та безпекової допомоги в разі військової агресії.

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на коментар ініціатора законопроєкту, члена комітету Палати представників з міжнародних справ Майкла Маккола

Пряма мова Маккола: "У дипломатії мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили.

Володимир Путін повинен зрозуміти, що Конгрес не терпітиме відновлення сфери впливу Росії й не допустить відмови від членства в НАТО України та інших союзників і партнерів у Центральній та Східній Європі".

Деталі: Автори законопроєкту твердять, що визнання за Україною статусу "країни НАТО+" уможливить швидке ухвалення рішень про надання та продаж американських оборонних товарів та послуг.

Зокрема, за словами співавтора законопроєкту Майка Роджерса, ця норма стосується надання протикорабельних та протиповітряних засобів оборони.

Крім того, цим законопроєктом пропонують створити механізм швидкого запровадження санкцій проти "Північного потоку-2" у разі повномасштабного вторгнення Росії до України. Автори законопроєкту переконані, що таким чином назавжди заблокують його введення в експлуатацію.

Також, у разі ухвалення, США зобов’язані розглянути й проголосувати питання, чи надати Росії статус країни-спонсорки міжнародного тероризму.

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