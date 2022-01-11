В Конгрессе США предлагают признать Украину страной "НАТО-плюс"

Здание Конгресса в Вашингтоне в декабре 2021 года. фото: getty images

Американские конгрессмены от Республиканской партии зарегистрировали законопроект, который определит Украину как "страну НАТО-плюс" и облегчит оказание помощи в виде оружия и оборонных средств в случае военной агрессии.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на комментарий инициатора законопроекта, члена комитета Палаты представителей по международным делам Майкла Маккола

Прямая речь Маккола: "У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы.

Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не будет терпеть восстановление сферы влияния России и не допустит отказа от членства в НАТО Украины и других союзников и партнеров в Центральной и Восточной Европе".

Детали: Авторы законопроекта утверждают, что признание за Украиной статуса "страны НАТО+" позволит быстро принимать решения о предоставлении и продаже американских оборонных товаров и услуг Украине.

В частности, по словам соавтора законопроекта Майка Роджерса, эта норма касается предоставления противокорабельных и противовоздушных средств обороны.

Кроме того, этим законопроектом предлагают создать механизм быстрого введения санкций против "Северного потока-2" в случае полномасштабного вторжения России в Украину. Авторы законопроекта убеждены, что таким образом навсегда заблокируют его ввод в эксплуатацию.

Также, в случае принятия США обязаны рассмотреть и проголосовать вопрос, предоставить ли России статус "страны-спонсора международного терроризма".

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