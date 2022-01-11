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В Конгрессе США предлагают признать Украину страной "НАТО-плюс"

Вторник, 11 января 2022, 15:12
В Конгрессе США предлагают признать Украину страной НАТО-плюс
Здание Конгресса в Вашингтоне в декабре 2021 года. фото: getty images

Американские конгрессмены от Республиканской партии зарегистрировали законопроект, который определит Украину как "страну НАТО-плюс" и облегчит оказание помощи в виде оружия и оборонных средств в случае военной агрессии.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на комментарий инициатора законопроекта, члена комитета Палаты представителей по международным делам Майкла Маккола

Прямая речь Маккола: "У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы.

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Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не будет терпеть восстановление сферы влияния России и не допустит отказа от членства в НАТО Украины и других союзников и партнеров в Центральной и Восточной Европе".

Детали: Авторы законопроекта утверждают, что признание за Украиной статуса "страны НАТО+" позволит быстро принимать решения о предоставлении и продаже американских оборонных товаров и услуг Украине.

В частности, по словам соавтора законопроекта Майка Роджерса, эта норма касается предоставления противокорабельных и противовоздушных средств обороны.

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Кроме того, этим законопроектом предлагают создать механизм быстрого введения санкций против "Северного потока-2" в случае полномасштабного вторжения России в Украину. Авторы законопроекта убеждены, что таким образом навсегда заблокируют его ввод в эксплуатацию.

Также, в случае принятия США обязаны рассмотреть и проголосовать вопрос, предоставить ли России статус "страны-спонсора международного терроризма".

Предыстория: 

  • 11 января американские СМИ опубликовали информацию, что Россия перебрасывает в украинские границы военные вертолеты. По мнению журналистов, это свидетельствует о том, что Россия готовится к возможному вторжению.
  • Журналисты выяснили, что в конце декабря Белый дом "по-тихому" согласовал предоставление Украине оборонной помощи в размере $200 млн.
  • После переговоров делегаций США и России в Женеве 10 января представитель России Сергей Рябков заявил, что для дальнейших контактов России должны предоставить юридические гарантии о нерасширении НАТО, в частности, юридические гарантии о неприсоединении Украины и Грузии к военному альянсу. Американские дипломаты заверили, что на переговорах не решали никаких вопросов об Украине, поскольку придерживаются принципа "никаких решений об Украине без Украины".
  • Недавно США допустили возможность введения эмбарго электроники и программного обеспечения в Россию в случае полномасштабного вторжения в Украину.
  • В Пентагоне 9 января заверили, что не будут уменьшать количество военного состава в Европе на фоне обострения отношений между военным альянсом НАТО и Россией.

Темы: НАТОСШАУкраинаРосcиявойна
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