Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Конгрессе США предлагают признать Украину страной "НАТО-плюс"

Вторник, 11 января 2022, 16:12
Здание Конгресса в Вашингтоне в декабре 2021 года. фото: getty images

Американские конгрессмены от Республиканской партии зарегистрировали законопроект, который определит Украину как "страну НАТО-плюс" и облегчит оказание помощи в виде оружия и оборонных средств в случае военной агрессии.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на комментарий инициатора законопроекта, члена комитета Палаты представителей по международным делам Майкла Маккола

Прямая речь Маккола: "У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы.

Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не будет терпеть восстановление сферы влияния России и не допустит отказа от членства в НАТО Украины и других союзников и партнеров в Центральной и Восточной Европе".

Детали: Авторы законопроекта утверждают, что признание за Украиной статуса "страны НАТО+" позволит быстро принимать решения о предоставлении и продаже американских оборонных товаров и услуг Украине.

В частности, по словам соавтора законопроекта Майка Роджерса, эта норма касается предоставления противокорабельных и противовоздушных средств обороны.

Кроме того, этим законопроектом предлагают создать механизм быстрого введения санкций против "Северного потока-2" в случае полномасштабного вторжения России в Украину. Авторы законопроекта убеждены, что таким образом навсегда заблокируют его ввод в эксплуатацию.

Также, в случае принятия США обязаны рассмотреть и проголосовать вопрос, предоставить ли России статус "страны-спонсора международного терроризма".

Предыстория: 

  • 11 января американские СМИ опубликовали информацию, что Россия перебрасывает в украинские границы военные вертолеты. По мнению журналистов, это свидетельствует о том, что Россия готовится к возможному вторжению.
  • Журналисты выяснили, что в конце декабря Белый дом "по-тихому" согласовал предоставление Украине оборонной помощи в размере $200 млн.
  • После переговоров делегаций США и России в Женеве 10 января представитель России Сергей Рябков заявил, что для дальнейших контактов России должны предоставить юридические гарантии о нерасширении НАТО, в частности, юридические гарантии о неприсоединении Украины и Грузии к военному альянсу. Американские дипломаты заверили, что на переговорах не решали никаких вопросов об Украине, поскольку придерживаются принципа "никаких решений об Украине без Украины".
  • Недавно США допустили возможность введения эмбарго электроники и программного обеспечения в Россию в случае полномасштабного вторжения в Украину.
  • В Пентагоне 9 января заверили, что не будут уменьшать количество военного состава в Европе на фоне обострения отношений между военным альянсом НАТО и Россией.

Темы: НАТОСШАУкраинаРосcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

"У нас слишком высокая напряженность на границе" с Украиной – Песков

Москва снова просит у Запада "письменный ответ" на свои запросы

Украина подозревает в кибератаке хакеров, связанных с разведкой Беларуси

Зеленский зовет Шевченко работать в Украине

"Для вас плохая новость": Порошенко обратился к Зеленскому

видео, фотоРФ перебрасывает "Искандеры", вероятно к границе с Украиной – расследователи

Все новости...
НАТО
Кулеба о женевских переговорах: Россия не получит "юридических гарантий"
На Банковой рассказали, о чем просили НАТО перед переговорами с РФ
Стефанишина рассказала об итогах встречи Комиссии Украина-НАТО
Последние новости
06:02
Англия открывает бустерную вакцинацию для 16- и 17-летних подростков
05:29
"У нас слишком высокая напряженность на границе" с Украиной – Песков
04:48
США и Канада обсудили "последствия" для России в случае вторжения в Украину
03:53
В Кремле заявили, что не имеют "никакого отношения" к кибератаке на украинские сайты
02:55
В России арестовали еще шестерых хакеров REvil
01:58
Власти Казахстана признали гибель не менее 225 человек во время протестов
01:17
Иран сообщает о первых смертях от штамма "омикрон"
00:33
ОбновленоВ синагоге Техаса мужчина захватил заложников – СМИ
23:52
Угроза войны: США и Евросоюз совместно готовятся жестко противодействовать России
22:56
Москва снова просит у Запада "письменный ответ" на свои запросы
Все новости...