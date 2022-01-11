В Конгрессе США предлагают признать Украину страной "НАТО-плюс"
Американские конгрессмены от Республиканской партии зарегистрировали законопроект, который определит Украину как "страну НАТО-плюс" и облегчит оказание помощи в виде оружия и оборонных средств в случае военной агрессии.
Источник: "Голос Америки" со ссылкой на комментарий инициатора законопроекта, члена комитета Палаты представителей по международным делам Майкла Маккола
Прямая речь Маккола: "У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы.
Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не будет терпеть восстановление сферы влияния России и не допустит отказа от членства в НАТО Украины и других союзников и партнеров в Центральной и Восточной Европе".
Детали: Авторы законопроекта утверждают, что признание за Украиной статуса "страны НАТО+" позволит быстро принимать решения о предоставлении и продаже американских оборонных товаров и услуг Украине.
В частности, по словам соавтора законопроекта Майка Роджерса, эта норма касается предоставления противокорабельных и противовоздушных средств обороны.
Кроме того, этим законопроектом предлагают создать механизм быстрого введения санкций против "Северного потока-2" в случае полномасштабного вторжения России в Украину. Авторы законопроекта убеждены, что таким образом навсегда заблокируют его ввод в эксплуатацию.
Также, в случае принятия США обязаны рассмотреть и проголосовать вопрос, предоставить ли России статус "страны-спонсора международного терроризма".
Предыстория:
- 11 января американские СМИ опубликовали информацию, что Россия перебрасывает в украинские границы военные вертолеты. По мнению журналистов, это свидетельствует о том, что Россия готовится к возможному вторжению.
- Журналисты выяснили, что в конце декабря Белый дом "по-тихому" согласовал предоставление Украине оборонной помощи в размере $200 млн.
- После переговоров делегаций США и России в Женеве 10 января представитель России Сергей Рябков заявил, что для дальнейших контактов России должны предоставить юридические гарантии о нерасширении НАТО, в частности, юридические гарантии о неприсоединении Украины и Грузии к военному альянсу. Американские дипломаты заверили, что на переговорах не решали никаких вопросов об Украине, поскольку придерживаются принципа "никаких решений об Украине без Украины".
- Недавно США допустили возможность введения эмбарго электроники и программного обеспечения в Россию в случае полномасштабного вторжения в Украину.
- В Пентагоне 9 января заверили, что не будут уменьшать количество военного состава в Европе на фоне обострения отношений между военным альянсом НАТО и Россией.