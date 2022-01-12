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Порошенко повернеться в Україну рейсом із Варшави у понеділок вранці

Середа, 12 січня 2022, 13:02
Петро Порошенко. фото з сайті "Євросолідарності"

П’ятий президент України лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, якому раніше погодили підозру в державній зраді, повернеться в Україну в понеділок 17 січня авіарейсом із Варшави.

Джерело: пресслужба "ЄС"

Пряма мова: "Раджу Банковій не витрачати кошти на незаконне зовнішнє спостереження і прослушку – ми інформуватимемо вас про кожний крок, який наближає додому. Так само не раджу владі лякати мене арештом прямо в аеропорту. Я повертаюся 17 січня о 9 ранку".

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Передісторія:

  • П'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
  • Його викликали на допит на 23 грудня. Порошенко, який перебуває за кордоном, заявив, що повернеться в Україну лише у першій половині січня. 
  • Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
  • 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.

Українська правда
Теми: Порошенко


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