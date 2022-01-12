Порошенко повернеться в Україну рейсом із Варшави у понеділок вранці

П’ятий президент України лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, якому раніше погодили підозру в державній зраді, повернеться в Україну в понеділок 17 січня авіарейсом із Варшави.

Джерело: пресслужба "ЄС"

Пряма мова: "Раджу Банковій не витрачати кошти на незаконне зовнішнє спостереження і прослушку – ми інформуватимемо вас про кожний крок, який наближає додому. Так само не раджу владі лякати мене арештом прямо в аеропорту. Я повертаюся 17 січня о 9 ранку".

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